Компания Sony объявила об играх, которые появятся в каталоге PlayStation Plus в этом месяце. Как обычно, новые игры каталога PlayStation Plus будут доступны подписчикам уровней Extra и Premium.

Главным пополнением в этом месяце стал ремейк Silent Hill 2, о котором ранее уже появлялись утечки. В честь Хэллоуина Sony также добавит несколько хоррор-игр: ремейк Until Dawn 2024 года, Poppy Playtime: Chapter 1 и вампирский экшен V Rising.

Кроме того, в классический каталог PS Plus Premium добавят одну из самых популярных игр эпохи PS1 — Tekken 3.

Полный список игр, которые появятся в каталоге PlayStation Plus 21 октября, выглядит так:

PlayStation Plus Extra и Premium | Каталог игр

Silent Hill 2 (PS5)

Until Dawn (PS5)

V Rising (PS5)

Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)

Poppy Playtime: Chapter 1 (PS5, PS4)

As Dusk Falls (PS5, PS4)

Wizard with a Gun (PS5)





PlayStation Plus Premium | Классический каталог

Tekken 3 (PS1)

В сентябре в каталог добавили WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Green Hell, Fate/Samurai Remnant, Crow Country, The Invincible и Conscript. В классический каталог тогда вошла игра Legacy of Kain: Defiance.

Игры уровня PlayStation Plus Essential уже доступны для загрузки. В этом месяце подписчики могут получить Alan Wake 2, Goat Simulator 3 и Cocoon.

Ранее Sony объявила, что постепенно откажется от включения игр для PS4 в ежемесячные подборки PlayStation Plus. С января 2026 года компания сосредоточится исключительно на выпуске игр для PlayStation 5.