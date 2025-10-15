Компания Sony объявила об играх, которые появятся в каталоге PlayStation Plus в этом месяце. Как обычно, новые игры каталога PlayStation Plus будут доступны подписчикам уровней Extra и Premium.
Главным пополнением в этом месяце стал ремейк Silent Hill 2, о котором ранее уже появлялись утечки. В честь Хэллоуина Sony также добавит несколько хоррор-игр: ремейк Until Dawn 2024 года, Poppy Playtime: Chapter 1 и вампирский экшен V Rising.
Кроме того, в классический каталог PS Plus Premium добавят одну из самых популярных игр эпохи PS1 — Tekken 3.
Полный список игр, которые появятся в каталоге PlayStation Plus 21 октября, выглядит так:
PlayStation Plus Extra и Premium | Каталог игр
Silent Hill 2 (PS5)
Until Dawn (PS5)
V Rising (PS5)
Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)
Poppy Playtime: Chapter 1 (PS5, PS4)
As Dusk Falls (PS5, PS4)
Wizard with a Gun (PS5)
PlayStation Plus Premium | Классический каталог
Tekken 3 (PS1)
В сентябре в каталог добавили WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Green Hell, Fate/Samurai Remnant, Crow Country, The Invincible и Conscript. В классический каталог тогда вошла игра Legacy of Kain: Defiance.
Игры уровня PlayStation Plus Essential уже доступны для загрузки. В этом месяце подписчики могут получить Alan Wake 2, Goat Simulator 3 и Cocoon.
Ранее Sony объявила, что постепенно откажется от включения игр для PS4 в ежемесячные подборки PlayStation Plus. С января 2026 года компания сосредоточится исключительно на выпуске игр для PlayStation 5.