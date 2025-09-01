Sony анонсировала новую трансляцию State of Play, которая будет полностью посвящена игре 007 First Light — долгожданному проекту студии IO Interactive, известной по серии Hitman.

Шоу начнётся 3 сентября в 21:00 по московскому времени и продлится более 30 минут. Его можно будет посмотреть на официальных каналах PlayStation в YouTube и Twitch, а также на YouTube будет доступна версия с английскими субтитрами.





Первый взгляд на миссию молодого Бонда

В рамках State of Play зрителям покажут полноценный геймплейный разбор. IO Interactive подготовила демонстрацию первой миссии молодого Джеймса Бонда, где будут и динамичные погони, и скрытные стелс-эпизоды, и перестрелки.

Разработчики обещают глубокое погружение в механику проекта и раскроют дополнительные детали об 007 First Light. Ожидается, что может прозвучать и дата выхода игры или хотя бы более точный временной диапазон релиза.





Когда ждать релиз 007 First Light

Проект заявлен к выпуску в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Чем заняться в ожидании

Тем, кто хочет заранее познакомиться со стилем IO Interactive, компания рекомендует обратить внимание на Hitman World of Assassination. Это сборник из трёх последних игр серии Hitman, который недавно вышел и на iOS. Первую локацию можно пройти бесплатно, а весь пакет доступен также на ПК и консолях.



