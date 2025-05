Microsoft официально анонсировала выход Senua’s Saga: Hellblade 2 на PlayStation 5. Игра, которая дебютировала в 2024 году на Xbox и ПК, теперь появится на консоли Sony летом 2025 года — в честь годовщины релиза. Хотя точная дата не указана, стало известно, что версия для PS5 получит ряд улучшений.

PS5-версия получит улучшения и эксклюзивные функции

Senua’s Saga: Hellblade 2 на PlayStation 5 будет оптимизирована под базовую консоль и PS5 Pro. Также обещана поддержка тактильной отдачи контроллера DualSense и «новые способы погружения» в игру. Все эти функции одновременно появятся и на других платформах — Xbox и ПК — в виде бесплатного обновления. Подробности пока не раскрыты.

Прекрасная подача, но устаревший геймплей — так говорят критики

Обозреватели VGC охарактеризовали игру как визуально мощную, но с устаревшими игровыми механиками. Они советуют проходить её не за один присест, а по частям, чтобы лучше прочувствовать историю. Также особо отмечена актёрская работа Мелины Юргенс, хотя сам игровой процесс, по мнению критиков, мог бы быть более захватывающим.

Часть новой стратегии Microsoft — выпуск своих игр на конкурирующих платформах

Релиз Hellblade 2 на PS5 — ещё один шаг Microsoft в рамках новой стратегии по выпуску своих игр на платформах конкурентов. Ранее на PlayStation и Nintendo Switch появились такие проекты, как Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded и Sea of Thieves. Вслед за ними на PlayStation вышли Doom: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle и Forza Horizon 5.

Глава игрового направления Microsoft Фил Спенсер ранее заявлял, что компания не исключает возможности выпуска любых своих тайтлов на сторонние консоли.

Вывод: ещё один эксклюзив Xbox оказался на PS5

Релиз Hellblade 2 на PlayStation подтверждает серьёзные перемены в стратегии Microsoft. Вместо конкуренции платформ компания делает ставку на охват как можно более широкой аудитории. Версия для PS5 с уникальными функциями — это не только новый способ насладиться историей Сенуи, но и очередной шаг к более открытому игровому пространству.