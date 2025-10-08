Зачастую творческие личности создают игры, которые не уступают, а то и превосходят работы профессиональных студий, особенно в сфере ремастеров. В скором времени игроки смогут насладиться неофициальным переизданием культового шутера Duke Nukem.

Творение моддера под ником Cheelo, получившее название Voxel Duke Nukem, представляет собой превращение всех оригинальных спрайтов в воксельные модели, общее количество которых превысило тысячу. В результате проект не утратил оригинальный визуальный стиль, но значительно улучшил графическое исполнение; кроме того, он хорошо адаптирован под современные разрешения экрана. Трейлер вызвал восторг у зрителей.

Точная дата выхода пока не объявлена, но разработчик заверил, что обновленная версия шутера появится совсем скоро. На разработку ушло более трех лет. Помимо этого, Cheelo занимался и другими ремастерами классических игр, которые были успешно выпущены и получили высокую оценку игроков, например Voxel DOOM.