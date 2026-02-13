Konami анонсировала Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 с ремастерами MGS4: Guns of the Patriots и Peace Walker. Выход коллекции намечен на 27 августа на PlayStation 5 по цене $50.

MGS4 впервые покинет PlayStation 3 после релиза в 2008 году

В коллекцию войдут два основных тайтла, бонусные материалы и Metal Gear: Ghost Babel

Улучшенное разрешение, частота кадров и настраиваемое управление

Долгожданный ремастер для PlayStation 5

Sony провела State of Play в четверг, где часть презентации посвятили предстоящим релизам Konami. Открытием стал анонс новой коллекции игр Metal Gear Solid, включающей единственный тайтл серии, который до сих пор не выходил на консолях нового поколения — Metal Gear Solid 4.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 объединяет ремастеры двух ранее выпущенных игр — Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker. Это радостный день для фанатов Metal Gear, которые ждали перехода MGS4 на новые консоли. Игра впервые вышла в 2008 году для PS3 и остаётся единственной во франшизе, которую Konami никогда не пыталась переиздать или отремастерить до этой коллекции.

Коллекция выйдет 27 августа. Её можно предзаказать в PSN Store за $50. PlayStation 5 пока остаётся единственной подтверждённой платформой, но релиз на PC и Xbox Series X|S возможен позднее, если Sony получила эксклюзивное окно — такое уже случалось с Final Fantasy VII Remake и Rebirth.

Ремастер, а не ремейк

Коллекция представляет собой ремастер двух игр, а не ремейк. Обе игры получат улучшенное разрешение, лучшую частоту кадров и настраиваемое управление. Возможно, они также включат другие улучшения качества жизни, но это пока не подтверждено.





Помимо двух основных игр, новая коллекция включит книги сценариев и мастер-буки для обоих тайтлов, а также цифровой саундтрек. Интересным дополнением станет третья, меньшая игра — Metal Gear: Ghost Babel. Впервые выпущенная на Game Boy Color в 2000 году, Ghost Babel была продолжением Metal Gear Solid от Konami, вышедшего двумя годами ранее на PlayStation. Игра для Game Boy Color использовала ту же графику сверху вниз, что и первые две Metal Gear для NES и MSX2, но официально не является канонической во франшизе Metal Gear.

О чём Metal Gear Solid 4 и Peace Walker

Metal Gear Solid 4 — последняя игра в сюжетной линии серии Metal Gear Solid, где Солид Снейк выполняет финальную миссию и наконец кладёт конец деятельности Патриотов — таинственной группы, стоящей за событиями предыдущих игр.

Metal Gear Solid: Peace Walker следует за событиями Metal Gear Solid 3: Snake Eater и Metal Gear Solid: Portable Ops. Снейк, или точнее Биг Босс, создал собственную военную фракцию в Колумбии. Пока он строит свою армию, Биг Босса просят помочь в борьбе с другой военной силой, набирающей мощь и разрабатывающей собственный ядерный танк.