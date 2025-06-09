Компания Enhance представила Lumines Arise — новую часть популярной музыкальной головоломки. Игра выйдет осенью 2025 года на PS5 и Steam с поддержкой VR, обновлённой визуальной стилистикой, новой механикой Burst и музыкой от авторов саундтрека Tetris Effect.

Классическая формула Lumines — с новым ритмом и визуальной динамикой

Lumines Arise продолжает традиции серии: игроки вращают и размещают блоки 2×2, состоящие из квадратов одного или двух цветов. Задача — собирать квадраты одного цвета, которые стираются при прохождении временной линии, синхронизированной с музыкальным битом. Этот процесс позволяет создавать серии и множители для максимального количества очков.

В новой части разработчики усилили эффект синестезии: визуальные темы уровней, так называемые «скины», сопровождаются смелыми цветовыми решениями и динамичными анимациями. Камера периодически приближается к полю, что, по словам гейм-директора Такаси Исихары, помогает сосредоточиться на текущем моменте, а не на счёте или показателях.

Новая механика Burst и музыкальное сопровождение от Hydelic

Ключевое нововведение — механика Burst. Это заполняемая шкала, которую можно активировать по достижении отметки 50. Она позволяет «застопорить» выбранный квадрат и накапливать вокруг него другие блоки, открывая новые стратегические возможности. При этом активируется особая музыкальная тема, подчеркивающая игровую динамику.

Музыкальное сопровождение создаёт студия Hydelic, известная по саундтреку Tetris Effect: Connected. Один из треков — «Only Human» — уже доступен на Bandcamp и скоро появится на стриминговых сервисах.

Визуальные образы, мультиплеер и платформа

Lumines Arise отличается выразительными визуальными образами: на одном из уровней два хамелеона танцуют под техно-бит, на другом — марионеточные руки из скелетов реагируют на движения блоков. Игроки смогут наблюдать за танцующими аватарами, которые теперь впервые получили анимацию ног.

Игра будет доступна как на PS5, так и в Steam, в том числе на портативных устройствах вроде Steam Deck. Подтверждена и поддержка VR на обеих платформах. Что касается многопользовательского режима, разработчики пока не раскрывают подробности, но уточняют, что он будет отличаться от соревновательного режима в Tetris Effect.

По словам Исихары, в ближайшие месяцы Enhance представит дополнительные детали. Lumines Arise, как и предшественники, делает ставку на полное погружение в ритм, свет и движение — теперь на новом техническом уровне.