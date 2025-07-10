Apple готовится представить обновлённую версию гарнитуры Vision Pro — она может выйти уже в конце текущего года. Как сообщает Bloomberg, устройство получит процессор M4 и переработанное крепление для повышения комфорта при длительном использовании.

Первое поколение Vision Pro поступило в продажу в феврале 2024 года по цене $3499 и оснащено чипом M2, который на момент релиза уже насчитывал три года с момента дебюта. Обновлённая модель, по данным источников, будет ориентирована на более активное применение ИИ, что соответствует общей стратегии Apple по внедрению искусственного интеллекта в устройства линейки iPhone, iPad и Mac.

Устройство получит M4 и новый дизайн крепления

По информации Bloomberg, Apple тестирует новую версию гарнитуры с акцентом на повышение вычислительной мощности и удобства. Vision Pro второго поколения, как ожидается, получит чип M4 с 16-ядерным нейронным блоком, который вдвое быстрее аналогичного модуля в M2. Более того, в компании могут оснастить новинку версией чипа с числом нейронных ядер больше 16 — ранее такая конфигурация была доступна только в M2 Ultra и M3 Ultra.

Кроме того, Apple занимается улучшением эргономики устройства. Вес Vision Pro составляет около 1,4 фунта (примерно 635 граммов), и многие пользователи жаловались на дискомфорт при длительном ношении. В новой версии планируется внедрить доработанное крепление. Ранее журналист The Verge Уэс Дэвис отмечал, что наилучший комфорт обеспечивала комбинация стандартной текстильной ленты и дополнительного ремешка от Belkin стоимостью $50.





Следующая модель Vision Pro может стать легче и дешевле

Помимо обновления текущей модели, Apple работает над несколькими другими устройствами. Аналитик Мин-Чи Куо недавно предположил, что в конце 2025 года может выйти гарнитура с процессором M5. По данным и Куо, и Гурмана, к 2027 году Apple планирует выпустить облегчённую и более доступную версию Vision Pro.

Также в разработке находится устройство формата очков дополненной реальности, концептуально схожее с продуктами Meta*. Это может стать новым направлением в развитии AR-устройств компании, где Apple до сих пор делает ставку на высокопроизводительные гарнитуры смешанной реальности.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.