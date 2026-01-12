После волны критики со стороны игроков студия Larian Studios, известная по Baldur’s Gate 3 и готовящейся к выходу игре Divinity, пересмотрела свою позицию по использованию генеративного ИИ в разработке проекта. Компания отказалась от применения таких технологий при создании концепт-арта, однако по-прежнему считает, что ИИ может быть полезен в других аспектах производственного процесса.

Скандал разгорелся после анонса Divinity на церемонии The Game Awards 2025. Тогда генеральный директор Larian Свен Винке в интервью Bloomberg рассказал, что студия экспериментирует с генеративным ИИ для концептуальных набросков, презентаций и временных текстов. При этом он подчёркивал, что никакой контент, созданный ИИ, не попадёт в финальную версию игры.

Несмотря на эти оговорки, реакция сообщества оказалась крайне негативной. Пользователи в сети резко раскритиковали подобный подход, и Винке был вынужден публично ответить, подчеркнув, что студия не собирается заменять художников искусственным интеллектом. По его словам, в Larian работает команда из 72 художников, включая 23 концепт-художника, и компания продолжает набирать новых специалистов. Он также отметил, что гордится оригинальными работами своей команды.

Чтобы снизить накал недовольства, Винке принял участие в сессии вопросов и ответов на Reddit. Там он прямо заявил, что в Divinity не будет никакого генеративного ИИ-арта. Он признал, что обсуждения использования ИИ для исследования идей в концепт-арте вызвали путаницу, и чтобы полностью исключить сомнения, студия решила полностью отказаться от GenAI-инструментов на этапе разработки концепт-арта.

При этом Larian не намерена полностью отказываться от ИИ-технологий. Винке пояснил, что студия постоянно ищет способы ускорить процесс экспериментов и итераций, так как большее количество проб обычно приводит к более качественному геймплею. По его словам, генеративный ИИ может помочь быстрее оттачивать идеи, сделать цикл разработки более сфокусированным, сократить потери времени и ресурсов и в итоге повысить качество игры.





Он также подчеркнул важный принцип: студия не будет использовать генеративный ИИ для создания творческих игровых ассетов без полной уверенности в происхождении обучающих данных и согласия их авторов. Если подобные модели когда-либо будут применяться для внутриигрового контента, они будут обучены исключительно на данных, принадлежащих самой Larian.

В той же дискуссии на Reddit директор по сценариям Адам Смит рассказал об экспериментах с генеративным ИИ для работы с текстом. Он отметил, что никакие ИИ-инструменты не используются при создании диалогов, записей в журнале или других элементов повествования в Divinity. По его словам, небольшой тест показал крайне слабые результаты — не выше «3 из 10», что окончательно подтвердило нецелесообразность применения таких решений в сценарной части игры.