Компания Xiaomi выпустила новую Hi-Fi акустическую систему Sound 2 Pro. Новинка стала более доступной альтернативой модели Sound 2 Max, представленной в конце прошлого года, и предлагает проводные и беспроводные варианты подключения в металлическом корпусе с лаконичным дизайном.

В отличие от портативных колонок Xiaomi, таких как Sound Outdoor, Sound 2 Pro относится к стационарной акустике. Для сравнения, Sound 2 Max оснащалась двумя 4-дюймовыми низкочастотными динамиками, отдельным среднечастотным драйвером и твитером, обеспечивая громкость до 101 дБ на колонку.

Новая Sound 2 Pro получила более простую акустическую схему: по одному средне-низкочастотному динамику и твитеру. На основной динамик приходится 40 Вт мощности, на высокочастотный — 20 Вт. Максимальная громкость ниже, чем у старшей модели, и составляет 96,3 дБ. Частотный диапазон также уже — от 53 Гц до 21,7 кГц, тогда как у Sound 2 Max он составлял 47 Гц — 22 кГц. При этом Xiaomi позволяет объединять до четырёх колонок Sound 2 Pro в одну систему, что выгодно отличает её от некоторых конкурентов, включая Apple HomePod.

Колонка оснащена физическими органами управления и поддерживает аналоговое и цифровое подключение через RCA и USB Type-C соответственно. Также доступны Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, а для беспроводной передачи звука предусмотрен фирменный стандарт Xiaomi, работающий через аксессуар Sound Wireless Audio Connector.

В Китае Xiaomi Sound 2 Pro продаётся по цене 1 399 юаней (примерно 201 доллар), что на 600 юаней дешевле Sound 2 Max. Информации о выходе колонки на международные рынки компания пока не раскрыла.



