Компания TomTom представила устройство Tom — компактный гаджет, который помогает водителям ориентироваться на дороге без экрана. Он оповещает о камерах, пробках, авариях и превышении скорости с помощью звуковых сигналов и световой индикации.

Как работает устройство

Tom крепится на передней панели автомобиля на магнитный держатель и активируется автоматически при начале движения. Устройство работает в фоновом режиме и включается только при наличии событий на маршруте.

Индикация происходит через корпус гаджета:

камеры фиксируются синим цветом;

пробки обозначаются красным;

ДТП — жёлтым;

превышение скорости — оранжевым.

Оповещения сопровождаются коротким звуковым сигналом. Такой подход позволяет не перегружать водителя лишней информацией и сосредоточить внимание на дороге.

Устройство без экрана

Отказ от дисплея — принципиальное решение TomTom. Tom связывается со смартфоном по Bluetooth и работает через новое бесплатное приложение для Android и iOS. Оно обрабатывает данные и передаёт водителю только ключевую информацию в режиме реального времени.





Автовладелец может также сам вносить актуальные данные о дорожной ситуации: камерах, знаках ограничения скорости, пробках и авариях. Для этого предусмотрены кнопки на корпусе Tom с разными типами нажатий. Информация синхронизируется и отображается у других пользователей TomTom.

Цена и доступность

Стоимость гаджета составляет около 80 евро, что соответствует примерно 7 700 рублям по текущему курсу.