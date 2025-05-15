Apple усилила конкуренцию с Google Maps, добавив в своё картографическое приложение экспертные рекомендации от авторитетных источников. Теперь в Apple Maps можно найти рестораны, отели и гольф-клубы, одобренные MICHELIN, Golf Digest и The Infatuation.

На карточках заведений появились описания, награды, фотографии и рейтинги от профессионалов. Пользователи могут не только посмотреть обзоры, но и сразу забронировать номер в отеле, столик в ресторане (через MICHELIN), а в скором времени — даже записаться на игру в гольф с помощью Supreme Golf.

По словам Дэвида Дорна, старшего директора Apple по интернет-сервисам, эти нововведения делают Apple Maps более полезным инструментом как для путешественников, так и для местных жителей:

«Мы рады интеграции рекомендаций MICHELIN Guide, The Infatuation и Golf Digest. Это признанные эксперты, и теперь их мнение доступно прямо в Apple Maps».

Для ресторанов и отелей доступны отметки MICHELIN Guide, включая знаковые звёзды и рекомендации. А любители гастрономических открытий могут использовать подборки от The Infatuation, ориентированные на стиль, атмосферу и уникальность заведений.

Golf Digest, в свою очередь, поделился своими рейтингами гольф-полей — теперь гольфисты смогут выбирать площадки по качеству покрытия, уровню сложности и отзывам. Представители издания считают Apple Maps отличной площадкой, чтобы делиться своим опытом с широкой аудиторией.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно открыть Apple Maps и ввести в поиске названия — Michelin Guide, The Infatuation или Golf Digest. После этого появятся отмеченные заведения с полной информацией.

Хотя маловероятно, что эти нововведения заставят пользователей массово уйти с Google Maps, они определённо добавляют привлекательности Apple Maps. Особенно для тех, кто ищет не просто дорогу, а качественные рекомендации от профессионалов.