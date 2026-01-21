Samsung, по слухам, собирается внедрить поддержку беспроводной зарядки Qi2 с магнитным креплением в смартфонах серии Galaxy S26, релиз которых ожидается уже в ближайшее время — возможно, даже в следующем месяце. На этом фоне в Сети появилась информация о новом фирменном пауэрбанке Qi2, который якобы разрабатывается специально для линейки Galaxy S26.

Устройство с модельным номером EB-U2500 поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт. Также предусмотрена проводная зарядка через USB-C: до 20 Вт с использованием USB Power Delivery или Qualcomm Quick Charge. Сам пауэрбанк заряжается с мощностью до 25 Вт.

Благодаря стандарту Qi2 аккумулятор будет крепиться к смартфону с помощью магнитов — по сути, это аналог MagSafe, адаптированный для Android-устройств. Для удобства использования предусмотрена выдвижная подставка, а также магнитное кольцо, обеспечивающее точное и надежное крепление. На корпусе есть светодиодные индикаторы уровня заряда и боковая кнопка управления.

Ожидается, что цена аксессуара составит около 60 евро. По слухам, официальный анонс пауэрбанка состоится одновременно с презентацией смартфонов серии Galaxy S26.