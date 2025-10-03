Более двух лет прошло с момента объявления Samsung о разработке XR-гарнитуры и уже десять месяцев с демонстрации прототипа Project Moohan. Однако устройство до сих пор не вышло на рынок. В интервью CNET представители Google и Qualcomm объяснили задержку и раскрыли новые детали.

По словам Самира Самата, главы Android в Google, и Алекса Катузиана, руководителя мобильного и XR-подразделения Qualcomm, в гарнитуре были сделаны «незаметные, но критически важные» доработки. В частности, улучшен баланс веса и снижено попадание света внутрь корпуса, что делает устройство комфортнее для долгого использования.

Project Moohan работает на чипе Qualcomm XR2, способном одновременно обрабатывать видеопотоки и данные с 12 камер. Катузиан отметил, что механическая часть гарнитуры теперь сбалансирована и продумана лучше, чем в ранних версиях.

Важной частью стала интеграция Gemini — нового ИИ-ассистента Google, который может «видеть и слышать» то же, что и пользователь, чтобы давать более полезные ответы. В демонстрации Google показала, как в Google Maps можно исследовать достопримечательности и задавать Gemini вопросы о конкретных местах в режиме XR.

По данным инсайдов, устройство получит два 4K micro-OLED-дисплея, встроенные динамики и микрофоны, 16 ГБ оперативной памяти, систему трекинга глаз и внешний аккумулятор. Управление будет осуществляться жестами, голосом и контроллерами движения.





Google ранее заявляла, что Samsung представит первую XR-гарнитуру под управлением Android до конца 2025 года, так что её официальный анонс уже близок.