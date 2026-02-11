Компания Philips Hue официально представила обновлённую версию настольной лампы Flourish. Новинка стала ярче по сравнению с предыдущей моделью, поддерживает как белое, так и цветное освещение, а также получила куполообразный плафон из выдувного стекла ручной работы.

Обновлённая Philips Hue Flourish Table Lamp уже поступила в продажу в ряде европейских стран. Цена новинки — 150 евро.

Как и ожидалось, новая версия стала заметно ярче. В лампе используется светодиодная лампочка формата A60 с цоколем E27, обеспечивающая яркость до 1100 люменов вместо 800 люменов у предыдущего поколения. Срок службы источника света составляет около 25 000 часов, после чего его можно заменить как на оригинальную лампу Philips Hue, так и на другую совместимую умную лампочку стороннего производителя.

Philips Hue Flourish поддерживает настройку белого и цветного света, управление осуществляется через фирменное мобильное приложение или голосовые команды. Лампа регулируется по яркости и совместима со стандартами Zigbee и Matter. Поддержка Matter позволяет интегрировать устройство в различные экосистемы умного дома при подключении к мосту Hue Bridge. Плафон выполнен из стекла, имеет круглую форму и размеры 261 × 175 мм.

Пока не сообщается, когда обновлённая настольная лампа Philips Hue Flourish появится на других рынках за пределами Европы.



