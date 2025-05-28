Компания Xiaomi выпустила в Германии новую умную лампу Smart LED Bulb (White and Color). Новинка предлагает поддержку 16 миллионов цветов, управление через приложение и высокую энергоэффективность — всё это по цене €12.99 (около $15).

Лампа сочетает RGB, тёплые и холодные белые светодиоды, что позволяет выбрать любой оттенок — от мягкого жёлтого свечения (2700K) до яркого белого света (6500K). В приложении Xiaomi Home доступны 10 готовых сценариев освещения, включая “Рождество”, “Камин”, “Джунгли” и “Океан”, а также возможность создать свои собственные.

Smart LED Bulb оснащена стандартным цоколем E27 и обеспечивает яркость 806 люмен при потреблении всего 8.5 Вт (7.8 Вт в Тайване), что сопоставимо с лампой накаливания мощностью 60 Вт. Устройство имеет сертификат энергоэффективности ErP и рассчитано на срок службы до 15 000 часов.

Встроенный модуль Wi-Fi позволяет лампе работать без хаба, а поддержка стандарта Matter обеспечивает совместимость с устройствами и платформами разных производителей. Это особенно удобно для пользователей, уже выстроивших мультибрендовую экосистему умного дома.

Через приложение Xiaomi Home можно управлять сценами освещения, создавать расписания, включать и выключать лампу удалённо, а также синхронизировать её с другими умными устройствами. Приложение поддерживает многоплатформенную интеграцию.

Лампа имеет размеры 60 × 114 мм и весит около 54 грамм. Рабочий температурный диапазон — от -20°C до +35°C. В комплект входят сама лампа, руководство пользователя и гарантийный талон.

Xiaomi Smart LED Bulb (White and Color) уже доступна на официальном сайте Xiaomi в Германии по цене €12.99. Ожидается, что в ближайшее время продукт появится и в других странах.