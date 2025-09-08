Проект возрождения Pebble наконец становится реальностью. Компания сообщила, что умные часы Pebble 2 Duoофициально вышли на стадию массового производства и начнут отправляться покупателям уже в сентябре 2025 года.

Когда ждать Pebble 2 Duo

По словам основателя компании Эрика Мигиковски, первые покупатели, оформившие предзаказ, получат свои устройства в середине сентября. Те, кто сделал заказ чуть позже, должны рассчитывать на конец сентября, а заказы из второй партии («Batch 2») будут доставлены в октябре.





Сроки могут сдвинуться на неделю вперёд из-за времени доставки со склада. Производственный цикл займет ещё около двух месяцев для достижения запланированного объёма выпуска.

Водозащита и ограничения

Pebble 2 Duo изначально планировались с рейтингом IPX8, и хотя окончательный класс защиты не уточняется, устройство выдерживает погружение на глубину до 20 метров.





Однако компания подчёркивает:

это не дайверские часы ;

; устройство не предназначено для длительного пребывания под водой;

недопустимо воздействие горячей или высоконапорной воды, включая обычный душ, так как это разрушает клеевой слой защиты.

Автономность и функциональность

С текущей версией ПО Pebble 2 Duo работают до 2 недель без подзарядки. Компания планирует увеличить срок автономности до 4 недель с будущими обновлениями.





В комплекте идёт базовый ремешок, который при желании легко заменить.

Стоимость и тарифы

Компания уточнила, что в подтверждении доставки указывается тариф в размере $8,42, однако дополнительных сборов после отправки не будет.



