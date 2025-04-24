Легендарные смарт-часы Pebble готовятся к возвращению — в ближайшие недели стартует запуск обновлённых моделей Core 2 Duo и Core Time 2, разработанных на базе открытого PebbleOS. Вместо привычного зарядного кабеля новинка получит USB-C адаптер, созданный студией Nomad.

Проектом перезапуска занимается Эрик Миджиковски, основатель оригинального Pebble. Он опубликовал изображения упаковки новых часов Core 2 Duo, которая выполнена в минималистичном стиле и, судя по фото, не включает ремешок в комплекте.

Core 2 Duo — переиздание модели Pebble 2. В новых часах сохранён прежний коннектор для зарядки, однако вместо отдельного кабеля теперь используется компактный USB-C адаптер, который позволяет подключать устройство напрямую к ноутбуку или зарядному блоку. Этот адаптер Nomad ранее распространялся практически бесплатно — как раз в тот период, когда Pebble прекратила существование.

Модель Core 2 Duo должна поступить в продажу в мае, но, как уточняют разработчики, стоимость может измениться из-за действующих таможенных пошлин.