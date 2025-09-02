Семейство акустики Marshall для телевизоров пополнилось двумя новинками — компактным саундбаром Heston 60 и сабвуфером Heston Sub 200. Оба устройства уже доступны для предзаказа и поступят в продажу 23 сентября.

Marshall Heston 60 — это более компактная версия представленного ранее Heston 120. Модель получила поддержку Dolby Atmos и DTS-X, что делает её подходящей для небольших помещений. Саундбар оснащён семью усилителями класса D (два по 25 Вт и пять по 5 Вт), общей мощностью 56 Вт. В конструкции — два вуфера и пять широкополосных динамиков. Подключение возможно как по проводу, так и по беспроводным каналам: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, HDMI 2.1 (eARC), 3.5 мм AUX, RCA и USB-C. Также поддерживаются AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect и Tidal Connect. Стоимость устройства составляет 700 долларов.





Marshall Heston Sub 200 получил два 5,25-дюймовых сабвуфера и два усилителя класса D мощностью 120 Вт каждый. Суммарная пиковая мощность достигает 236 Вт, обеспечивая насыщенные и глубокие басы. Подключение доступно по Bluetooth или RCA (mono). Цена сабвуфера — 600 долларов.

Оба устройства выполнены в классическом стиле Marshall с отделкой в чёрном или кремовом цвете, напоминающей дизайн гитарных усилителей бренда.





В продажу через официальный сайт новинки поступят 23 сентября, а в розничных магазинах появятся с 30 сентября.