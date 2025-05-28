Компания Marshall выпустила новую портативную Bluetooth-колонку Kilburn III — обновлённую версию своей популярной серии. Новинка получила более чем в два раза увеличенное время автономной работы по сравнению с предшественником и улучшения в конструкции, звуке и повседневной практичности.

Звук на 360° и усилители класса D

Kilburn III обеспечивает объёмный 360-градусный звук с фирменной технологией True Stereophonic. Акустическая система состоит из одного 4-дюймового низкочастотного динамика и двух 2-дюймовых широкополосных. За усиление отвечают один 30-ваттный усилитель класса D для сабвуфера и два по 10 Вт — для широкополосных драйверов. Максимальное звуковое давление достигает 91 дБ SPL на расстоянии 1 метра. Корпус оборудован фазоинвертором для усиленной отдачи низких частот.

Связь и аудиоформаты

Колонка поддерживает Bluetooth 5.3 с функцией мультиподключения и радиусом действия до 10 метров. Для проводного подключения предусмотрен AUX-вход 3.5 мм. Поддерживаются кодеки SBC, LC3 и MPEG-2 AAC. Микрофонов в конструкции не предусмотрено.

Управление, зарядка и интерфейсы

На верхней панели расположены элементы управления: регуляторы громкости, басов, высоких частот, кнопки питания, перемотки, Bluetooth-сопряжения и выбора режимов. Kilburn III также может использоваться как пауэрбанк — с помощью USB-C можно заряжать внешние устройства.

Быстрая зарядка и защита от воды

Корпус защищён по стандарту IP54 от пыли и брызг. Аккумулятор съёмный и перезаряжаемый. При использовании зарядного устройства USB-C PD мощностью 30 Вт, 20 минут зарядки обеспечивают до 8 часов воспроизведения. Полная зарядка занимает около 3 часов. Поддерживаются входы питания USB-C 9V/3A и 5V/3A.

Габариты и материалы

Размеры устройства составляют 273 × 150 × 169 мм, вес — 2.8 кг. Колонка выпускается в двух цветах: Black and Brass (чёрный с латунными акцентами) и Cream (кремовый). При производстве используется 38% переработанных материалов. Kilburn III совместима с фирменным приложением Marshall Bluetooth для тонкой настройки.

Цена и доступность

Стоимость Marshall Kilburn III составляет €349. Колонка уже доступна на официальном сайте бренда, а в розничных магазинах появится с 10 июня.