JBL анонсировала новую PartyBox 720 — самую большую в истории компании переносную колонку для вечеринок. Устройство действительно впечатляет размерами и оснащено аккумулятором, который можно заменять.

Колонка выдаёт мощность 800 Вт и обеспечивает до 15 часов автономной работы. Внутри установлены два 9-дюймовых сабвуфера и пара 30-мм твитеров. Технология AI Sound Boost усиливает звук без искажений. PartyBox 720 поддерживает подключение нескольких колонок через Auracast, а также оснащена USB-C для прямой передачи аудио.





Для вечеринок предусмотрена синхронизированная с музыкой световая подсветка, а также пара XLR-разъёмов для подключения микрофонов, гитар или DJ-пультов — идеально для караоке. Стоимость новинки составляет $1 099. Предзаказы уже открыты, первые поставки начнутся 21 сентября.

Также компания представила обновлённую модель Boombox 4 — развитие прошлогодней Boombox 3. Она получила поддержку AI Sound Boost для более громкого звука без искажений, стала почти на килограмм легче и получила защиту IP68 от воды и пыли.





Boombox 4 работает до 28 часов на одном заряде и оснащена сменным аккумулятором. Она также поддерживает технологию Auracast для подключения нескольких устройств. Новинка доступна в трёх цветах по цене $550, поставки стартуют 28 сентября.