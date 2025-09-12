С выходом iOS 26 наушники Powerbeats Pro 2 получат ряд обновлений, которые расширят их спортивные возможности и сделают работу с ними удобнее. Apple выпустила Powerbeats Pro 2 в феврале — это первые наушники бренда с датчиком сердечного ритма. Теперь их функционал станет ближе к AirPods Pro 3, также оснащённым мониторингом пульса.

Интеграция с приложением «Фитнес»

По словам представителя Beats, с iOS 26 Powerbeats Pro 2 смогут передавать данные о пульсе напрямую в приложение «Фитнес» на iPhone. Это позволит отслеживать сердечный ритм и количество сожжённых калорий более чем в 50 видах тренировок без необходимости носить Apple Watch.





Подписчики Apple Fitness+ смогут видеть показатели в реальном времени прямо на iPhone: частоту сердечных сокращений, калории и Burn Bar.

Новые возможности Powerbeats Pro 2

С обновлением iOS 26 и свежей прошивкой Powerbeats Pro 2 получат ряд улучшений:





использование одного наушника для мониторинга сердечного ритма во время тренировки;

подсчёт шагов, даже если iPhone не рядом;

одновременная работа с Apple Watch при измерении пульса;

новые взаимодействия с Siri — можно кивнуть для ответа «да» или покачать головой для «нет» при входящем вызове, чтении сообщений и уведомлений;

ускоренный алгоритм измерения сердечного ритма;

уведомления о необходимости поправить посадку наушников для более точных данных.

Последние два нововведения станут доступны и пользователям Android.

Дата выхода и цена

iOS 26 выйдет 15 сентября, в тот же день ожидается релиз обновления прошивки Powerbeats Pro 2. Стоимость Powerbeats Pro 2 и AirPods Pro 3 остаётся одинаковой — $249, при этом Powerbeats предлагают более спортивный дизайн с фиксирующими дужками для надёжной посадки.



