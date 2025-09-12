С выходом iOS 26 наушники Powerbeats Pro 2 получат ряд обновлений, которые расширят их спортивные возможности и сделают работу с ними удобнее. Apple выпустила Powerbeats Pro 2 в феврале — это первые наушники бренда с датчиком сердечного ритма. Теперь их функционал станет ближе к AirPods Pro 3, также оснащённым мониторингом пульса.
Интеграция с приложением «Фитнес»
По словам представителя Beats, с iOS 26 Powerbeats Pro 2 смогут передавать данные о пульсе напрямую в приложение «Фитнес» на iPhone. Это позволит отслеживать сердечный ритм и количество сожжённых калорий более чем в 50 видах тренировок без необходимости носить Apple Watch.
Подписчики Apple Fitness+ смогут видеть показатели в реальном времени прямо на iPhone: частоту сердечных сокращений, калории и Burn Bar.
Новые возможности Powerbeats Pro 2
С обновлением iOS 26 и свежей прошивкой Powerbeats Pro 2 получат ряд улучшений:
- использование одного наушника для мониторинга сердечного ритма во время тренировки;
- подсчёт шагов, даже если iPhone не рядом;
- одновременная работа с Apple Watch при измерении пульса;
- новые взаимодействия с Siri — можно кивнуть для ответа «да» или покачать головой для «нет» при входящем вызове, чтении сообщений и уведомлений;
- ускоренный алгоритм измерения сердечного ритма;
- уведомления о необходимости поправить посадку наушников для более точных данных.
Последние два нововведения станут доступны и пользователям Android.
Дата выхода и цена
iOS 26 выйдет 15 сентября, в тот же день ожидается релиз обновления прошивки Powerbeats Pro 2. Стоимость Powerbeats Pro 2 и AirPods Pro 3 остаётся одинаковой — $249, при этом Powerbeats предлагают более спортивный дизайн с фиксирующими дужками для надёжной посадки.