Samsung Electronics анонсировала два новых портативных динамика — Sound Tower ST50F и ST40F. Оба устройства созданы для домашних и уличных вечеринок, получив обновлённое звучание, подсветку и повышенную мобильность.

Модель ST50F обеспечивает мощность 240 Вт за счёт двух 6,5-дюймовых сабвуферов и 25-мм твитеров-куполков, тогда как ST40F выдаёт 160 Вт с помощью двух 5,25-дюймовых сабвуферов и 20-мм твитеров. Обновлённая акустическая конструкция с технологией Waveguide улучшает распределение звука, формируя более широкую сцену с чистыми верхами и насыщенными басами. Настроить низкие частоты можно в трёх режимах: Deep, Punchy и Gentle. Дополнительно доступны четыре звуковых профиля — Standard, Wide, Stadium и Outdoor, которые позволяют адаптировать звучание под разные сценарии.





ST50F работает до 18 часов от одного заряда, а ST40F — до 12 часов. Обе модели оснащены сменными аккумуляторами и защищены по стандарту IPX4 от брызг воды. Несколько колонок можно объединять через Auracast Group Play, а при парной работе в режиме True Wireless Stereo они формируют полноценный стереозвук.

Колонки оснащены системой подсветки Party Lights+, которая реагирует на музыку в реальном времени. Доступны пять предустановок и шесть динамических эффектов (Wave, Trail, Spark, Breeze, Flow и Flare). Подсветка распределена по пяти зонам корпуса: световой трек вокруг сабвуферов, кольца вокруг твитеров, боковые линии, кристаллическая подсветка у основания и подсвечиваемая ручка с панелью управления.





Для вечеринок предусмотрены режимы DJ Booth и караоке, а также вход для подключения гитары. В плане переноски ST40F получил встроенную ручку, а ST50F — колёсики и выдвижную ручку по фирменной концепции Samsung Grip and Roll.

Samsung Sound Tower ST50F и ST40F поступают в продажу в этом месяце на Samsung.com и у выбранных ритейлеров. Цена ST50F составит 699,99 долларов, а ST40F — 499,99 долларов.



