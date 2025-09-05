Lenovo показала на выставке IFA 2025 игровую консоль Legion Go 8.8 второго поколения на Windows, а также новые Android-планшеты Yoga Tab и Idea Tab Plus.

Legion Go 8.8: больше мощности и автономности

Главная новинка — Legion Go 8.8 с 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. В отличие от первого поколения, устройство оснащено процессором AMD Ryzen Z2 Extreme и увеличенной батареей ёмкостью 74 Вт·ч, что на 50 % больше, чем раньше.





Съёмные контроллеры стали удобнее, сохранили поддержку «мышиных» элементов управления и получили три программируемые кнопки. При этом они совместимы и с первым поколением Legion Go.

Игровая консоль работает на Windows, а не на SteamOS, как ожидали некоторые пользователи. Продажи в США стартуют в октябре по цене $1 049.





Новые планшеты Yoga Tab и Idea Tab Plus

Вместе с консолью Lenovo представила два Android-планшета.