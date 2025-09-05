Lenovo показала на выставке IFA 2025 игровую консоль Legion Go 8.8 второго поколения на Windows, а также новые Android-планшеты Yoga Tab и Idea Tab Plus.
Legion Go 8.8: больше мощности и автономности
Главная новинка — Legion Go 8.8 с 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. В отличие от первого поколения, устройство оснащено процессором AMD Ryzen Z2 Extreme и увеличенной батареей ёмкостью 74 Вт·ч, что на 50 % больше, чем раньше.
Съёмные контроллеры стали удобнее, сохранили поддержку «мышиных» элементов управления и получили три программируемые кнопки. При этом они совместимы и с первым поколением Legion Go.
Игровая консоль работает на Windows, а не на SteamOS, как ожидали некоторые пользователи. Продажи в США стартуют в октябре по цене $1 049.
Новые планшеты Yoga Tab и Idea Tab Plus
Вместе с консолью Lenovo представила два Android-планшета.
- Yoga Tab с Yoga Pen получил 11,1-дюймовый экран с частотой 144 Гц и процессор Snapdragon 8 Gen 3. Компания делает ставку на встроенные AI-возможности: Circle to Search, интеграцию Gemini и фирменные функции — SuperRes для апскейла фото, AI Live Transcript для преобразования речи в текст, Smart AI Input для генерации или редактирования текста и Sketch-to-Image в приложении Smart Capture. Планшет поставляется с предустановленными Perplexity Pro и Adobe Creative Suite. Цена — $549, начало продаж — сентябрь.
- Idea Tab Plus получил 12,1-дюймовый дисплей и чип MediaTek Dimensity 6400. Модель также поддерживает функции Google и фирменные AI-инструменты Lenovo. Продажи начнутся в октябре, цена составит $269.