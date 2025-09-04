Компания Anker анонсировала на выставке IFA 2025 новый продукт — портативный проектор Soundcore Nebula X1 Pro. Устройство совмещает в одном корпусе проектор и мощную акустическую систему, предлагая формат «всё в одном» для вечеринок и домашних киносеансов.

Проектор с сабвуфером и съёмными колонками

Soundcore Nebula X1 Pro построен на базе уже известного проектора Nebula X1. В новом устройстве он размещён в корпусе размерами 30 × 17 × 13,5 дюймов вместе с сабвуфером мощностью 160 Вт. Общий вес конструкции — 32,8 кг (72,4 фунта), поэтому Anker предусмотрела выдвижную ручку и колёса для удобства перемещения.





Сабвуфер установлен так, чтобы вибрации не мешали качеству 4K-изображения. По бокам расположены два звуковых модуля по 80 Вт каждый: их можно раскрыть или снять для оптимальной расстановки в комнате. Для тыловых каналов предусмотрена пара беспроводных сателлитов по 40 Вт. Заявлена поддержка объёмного звука 7.1.4 с Dolby Atmos — впервые для портативных проекторов. При этом устройство можно использовать и как Bluetooth-колонку.

Картинка и защита от непогоды

В основе Soundcore Nebula X1 Pro лежит тот же проектор Nebula X1, получивший высокие оценки за яркость и качество изображения. Он оснащён стеклянной линзой на моторизованном поворотном механизме, поддерживает оптический зум и работает тихо. Световой поток достигает 3 500 ANSI люмен благодаря тройному лазеру.





Для защиты на улице проектор получил степень защиты IP43 — она оберегает устройство от пыли и лёгкого дождя.

Цена и сроки выхода

Anker планирует запустить Soundcore Nebula X1 Pro на Kickstarter 22 сентября 2025 года. Стоимость устройства составит от 4 000 до 5 000 долларов. В розничную продажу проектор поступит в марте 2026 года.



