Журналисты уже ознакомились с новым устройством Google, но в магазинах его пока нет. Несмотря на это, одному из активных пользователей Reddit удалось каким-то образом получить доступ к гаджету до его официального выхода и показать его со всех сторон.

Пользователь под ником thedelicatesnowflake опубликовал фотографии 45-миллиметровой версии устройства, которую он смог приобрести у продавца до начала официальных продаж. Место, где это произошло, он не указал, но вместе с фотографиями часов показал их оригинальную упаковку.

Также автор публикации продемонстрировал, как выглядит обновленная площадка для зарядки устройства. На фотографии видно, что она значительно выступает за пределы корпуса.

По имеющейся информации, Google Pixel Watch 4 официально поступят в продажу только на следующей неделе, а именно 9 октября.