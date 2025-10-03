2025 07 20 google pixel watch 4 2
Автор:

Журналисты уже ознакомились с новым устройством Google, но в магазинах его пока нет. Несмотря на это, одному из активных пользователей Reddit удалось каким-то образом получить доступ к гаджету до его официального выхода и показать его со всех сторон.

scale 1200 2 1

Пользователь под ником thedelicatesnowflake опубликовал фотографии 45-миллиметровой версии устройства, которую он смог приобрести у продавца до начала официальных продаж. Место, где это произошло, он не указал, но вместе с фотографиями часов показал их оригинальную упаковку.

scale 1200 3 1

Также автор публикации продемонстрировал, как выглядит обновленная площадка для зарядки устройства. На фотографии видно, что она значительно выступает за пределы корпуса.

scale 1200 4 1

По имеющейся информации, Google Pixel Watch 4 официально поступят в продажу только на следующей неделе, а именно 9 октября.

Ещё по теме:

Комментарии запрещены.