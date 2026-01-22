Fujifilm India представила instax mini Evo Cinema — гибридную мгновенную камеру, которая снимает фото и видео с мгновенной печатью и добавляет креативные эффекты десятилетий с 1930-х по 2020-е.

Съёмка видео в разрешении до 1080 × 1440 с печатью QR-кодов для просмотра на смартфоне

10 эффектов разных эпох от 1930-х до 2020-х с регулируемой интенсивностью и аудиосопровождением

Цена Rs. 47 999 в Индии, предзаказы с 21 по 27 января, старт продаж 28 января 2026 года

Гибридный дизайн и технические характеристики

instax mini Evo Cinema получила гибридную конструкцию с 1,54-дюймовым задним ЖК-дисплеем для предварительного просмотра фотографий перед печатью. Камера фиксирует неподвижные изображения в разрешении 1920 × 2560 с помощью 1/5-дюймового 5 Мп CMOS-сенсора. Для видео она записывает в формате 600 × 800 в стандартном режиме или 1080 × 1440 в высококачественном режиме 2020 при 24p в формате MP4. Камера имеет диапазон ISO от 100 до 1600 в автоматическом режиме, выдержки от 1/4 до 1/8000 секунды и диафрагму F2.0. Она использует программную автоэкспозицию с компенсацией ±2 EV, TTL-замер на 256 зон и автофокус Single AF с распознаванием лиц от 10 см до бесконечности.

Функция печати видео через QR-коды

Функция видео-в-печать позволяет превращать записанные видео в QR-коды, которые печатаются рядом со стоп-кадром на плёнке instax mini. Сканировав QR-код смартфоном, можно воспроизвести видео внутри рамки в стиле instax или скачать его для дальнейшей передачи.

Камера подключается к специальному приложению для iOS и Android через Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 2,4 ГГц. Приложение поддерживает удалённую съёмку, передачу изображений и видео, обновления прошивки и прямую печать фотографий со смартфона в форматах JPEG, PNG или HEIF. Можно объединять несколько клипов в одно видео длительностью до 30 секунд, применять шаблоны начала и конца, а также создавать отпечатки в стиле постеров с произвольным текстом.





Диск эпох с 10 эффектами десятилетий

Диск эпох Eras Dial предоставляет 10 эффектов, вдохновлённых разными десятилетиями с 1930-х по 2020-е. Варианты включают вид 8-мм плёнки 1960-х и эффект ЭЛТ-телевизора 1970-х. Каждый эффект имеет регулируемую интенсивность и добавляет соответствующие аудиоэлементы вроде шума, дрожания ленты и механических звуков во время записи.

Дизайн и комплектация

Камера имеет вертикальный дизайн рукоятки, вдохновлённый FUJICA Single-8, выполненный в чёрно-сером цвете. Она включает кликабельный диск Eras Dial, рычаг печати Print Lever, съёмный видоискатель и аксессуар-рукоятку. Отпечатки производятся в разрешении 1600 × 600 примерно за 16 секунд. Встроенный литий-ионный аккумулятор способен обработать около 100 отпечатков на полной зарядке.

Цена и доступность в Индии

instax mini Evo Cinema Premium Edition стоит Rs. 47 999 в Индии. Она поставляется в комплекте с камерой и двумя пачками глянцевой плёнки instax mini. Предзаказы открыты с 21 по 27 января 2026 года на официальном сайте instax. Камера станет доступна и начнёт отгружаться 28 января 2026 года. Клиенты, оформившие предзаказ, получат две дополнительные дизайнерские пачки плёнки instax mini.