Компания Fujifilm представила новую моментальную камеру Instax mini LiPlay+, которая стала обновлённой версией оригинальной модели Instax mini LiPlay, выпущенной ещё в 2019 году. За шесть лет камера получила ряд заметных улучшений и новых функций.

Главное нововведение — появление второй камеры на задней панели, предназначенной для съёмки селфи. Она оснащена широкоугольным объективом и дополняет основную фронтальную камеру. Также появилась возможность комбинировать изображения с обеих камер, создавая многослойные фото с уникальным визуальным эффектом.

Дизайн камеры в целом остался прежним, однако дисплей на задней панели стал больше, что упрощает кадрирование и позволяет точнее подбирать композицию перед печатью. Вместе с камерой Fujifilm выпустила новый тип фотоплёнки — Soft Glitter, которая продаётся в кассетах по 10 снимков и отличается мягкими оттенками и золотистыми акцентами, создающими лёгкое мерцание по краям рамки. Стоимость одной упаковки — около 18 долларов.

Кроме того, компания переработала мобильное приложение LiPlay+, добавив множество новых функций. Теперь пользователи могут прикреплять короткие аудиозаписи к своим снимкам. Просмотреть такие мультимедийные фотографии можно, отсканировав QR-код на отпечатанном кадре — звук воспроизводится через смартфон или другое устройство. Приложение также позволяет редактировать изображения перед печатью.

Fujifilm Instax mini LiPlay+ поступит в продажу до конца месяца по цене 235 долларов. Камера будет доступна в двух цветах — голубом и бежевом. Хотя оригинальная LiPlay не вошла в список лучших моментальных камер, Fujifilm продолжает подтверждать свой статус лидера в этой категории.



