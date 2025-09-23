Суббренд компании Nothing — CMF — в последние дни активно дразнит публику своим первым устройством в категории полноразмерных наушников. Новинка, получившая название Headphone Pro, дебютирует 29 сентября.

Судя по тизеру, CMF Headphone Pro будут доступны в ярких цветах и получат сменные амбушюры. В коротких видео, опубликованных брендом в соцсетях, можно заметить наличие кнопки питания, ползунка регулировки громкости, порта USB-C для зарядки и светодиодного индикатора.

В последнем тизере также показана загадочная кнопка с названием «energy slider». Её назначение пока не раскрыто, но предполагается, что она может усиливать бас или давать схожий эффект.

Наушники Headphone Pro, по слухам, будут доступны в оранжевом, сером и зелёном цветах. Ожидается, что в ближайшие дни появится больше подробностей о характеристиках модели.



