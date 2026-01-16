Компания Citizen анонсировала новую модель CA4733-00L — хронограф с солнечным питанием Eco-Drive, выполненный в корпусе диаметром 43 мм с покрытием цвета розового золота. Часы получили текстурированный синий циферблат и угловатый безель, а их цена составляет 625 долларов.

Новая модель дополняет линейку спортивных часов среднего размера и заметно отличается от недавно представленных авиационных хронографов бренда. Вместо пилотского стиля Citizen сделала ставку на более современный «интегрированный» дизайн. Корпус из нержавеющей стали с розово-золотым покрытием сочетается с синим циферблатом, украшенным горизонтальным волнообразным узором. Такой фон создаёт высокий контраст с метками и стрелками в цвете розового золота, что положительно сказывается на читаемости, несмотря на сложную компоновку с тремя субциферблатами.

Корпус диаметром 43 мм также получил безель с синей вставкой, на которой используется угловатый геометрический шрифт шкалы. Это визуально отличает модель от классических дайверских или полевых часов с округлыми цифрами. Завершает образ синий ремешок из резины или силикона, обеспечивающий комфорт при повседневном ношении.

Внутри установлен проверенный калибр B620 Eco-Drive. Этот кварцевый механизм способен преобразовывать любой источник света в энергию и поддерживать работу часов в течение нескольких месяцев без подзарядки. Он поддерживает хронограф с точностью до 1/5 секунды, 24-часовой индикатор и окошко даты, расположенное в позиции 4:30. В целом Citizen CA4733-00L ориентированы на покупателей, которым важны минимальное обслуживание, надёжность и современный внешний вид в сочетании с практичными функциями.