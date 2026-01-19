Компания Citizen начала продажи новых часов Eco-Drive BM7620-83Y. Новинка пополнила линейку BM762 и отличается тёмно-зелёным циферблатом в сочетании с серебристым корпусом и браслетом. Как и другие модели Eco-Drive, часы могут работать от любого источника света — как искусственного, так и солнечного — и обладают водозащитой до 10 бар.

Модель BM7620-83Y выполнена из нержавеющей стали. Размер корпуса составляет 38,0 × 9,7 мм, а браслет оснащён складной застёжкой с фиксатором. Корпус закреплён винтами, а циферблат прикрыт минеральным стеклом. Цветовая схема построена на контрасте тёмно-зелёного фона и серебристых меток и стрелок, что придаёт часам сдержанный и универсальный внешний вид.

Внутри установлен кварцевый аналоговый механизм Citizen E111-C0M. Благодаря технологии Eco-Drive часы не требуют замены батарейки и способны работать до 180 дней без подзарядки от света. Заявленная точность хода составляет ±15 секунд в месяц. Помимо трёх стрелок для отображения часов, минут и секунд, модель оснащена индикатором даты и индикатором уровня заряда.

Citizen BM7620-83Y уже доступны в продаже по цене 189 евро, что на 10 евро дороже других моделей серии BM7620. Для сравнения, более ранние версии, такие как BM7620-83L, в США продаются примерно за 220 долларов.