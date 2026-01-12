Компания Casio официально запустила новую серию цифровых часов WS1800. В линейку вошли три модели: WS-1800-1AV в чёрном цвете, WS-1800-2AV в синем и WS-1800-3AV в зелёном. Рекомендованная цена каждой версии составляет 39,95 доллара.

Серия WS1800 позиционируется как спортивные цифровые часы с выраженным ретро-дизайном. Модель получила широкий графический дисплей с двумя шкалами в верхней части и крупным основным экраном, на котором отображаются время, дата и день недели. Спереди используется сферическое стекло из смолы, а корпус и ремешок выполнены из лёгкого полимерного материала. Вес часов составляет 41 грамм, они рассчитаны на обхват запястья от 145 до 215 мм.

Часы обладают водонепроницаемостью до 100 метров, что делает их подходящими для плавания и активного отдыха. В качестве источника питания используется батарейка CR2025, срок службы которой, по заявлению производителя, достигает 10 лет. Для удобства использования в темноте предусмотрена янтарная LED-подсветка с эффектом послесвечения.

Функционально WS1800 оснащены двойным секундомером, который позволяет одновременно отслеживать игровое время и общее прошедшее время. Таймер события настраивается в диапазоне от 1 до 60 минут, при этом секундомер продолжает работу даже после завершения отсчёта. Верхний дисплей фиксирует время до 59 минут и 59 секунд, а нижний — до 99 минут и 59 секунд.

Также в часах предусмотрен предустановленный таймер обратного отсчёта с фиксированными интервалами от 10 до 45 минут, поддержкой автоматического повтора и режима отслеживания прошедшего времени. Дополнительно доступна настройка до девяти интервальных таймеров с независимым запуском, которые можно задавать с шагом в одну минуту и пять секунд.





Помимо этого, модель поддерживает 29 часовых поясов для 48 городов мира, ежедневный будильник, почасовой сигнал и полностью автоматический календарь, рассчитанный до 2099 года. Точность хода составляет ±30 секунд в месяц. Пользователь может выбрать 12- или 24-часовой формат времени, а также при необходимости отключить звуковые сигналы кнопок.