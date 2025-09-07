Компания Baseus расширяет своё присутствие на рынке аудиотехники и умного дома, представив новую серию флагманских наушников Inspire с технологией Sound by Bose. Линейка дебютировала на выставке IFA 2025 и включает три модели: полноразмерные шумоподавляющие наушники XH1, открытые накладные XC1 и внутриканальные с активным шумоподавлением XP1.

Модель Inspire XH1 поддерживает аудиоформаты Bose, Dolby Audio и Hi-Res Audio с LDAC, обеспечивая объёмное звучание для музыки, фильмов и игр. Активное шумоподавление достигает –48 дБ, а пять микрофонов с искусственным интеллектом гарантируют чёткую передачу голоса даже в шумной обстановке. Время работы наушников достигает 100 часов, а быстрая зарядка на 10 минут добавляет ещё 12 часов воспроизведения. Устройство доступно в нескольких цветах, включая лимитированные версии.





Накладные наушники Inspire XC1 оснащены гибридной двухполосной акустической системой с динамическим низкочастотным динамиком и твитером Knowles. Несмотря на открытую конструкцию, они минимизируют утечку звука и обеспечивают комфорт благодаря воздушной подушке с «нулевым уровнем чувствительности». Вес каждого наушника — всего 6 граммов, а усиленный шарнир выдерживает до 10 000 сгибаний. Модель поддерживает Bluetooth 6.1, многоточечное подключение и имеет защиту от воды по стандарту IP66. Время работы — до 8 часов, с кейсом — до 40 часов.

Внутриканальные Inspire XP1 предлагают адаптивное активное шумоподавление до –50 дБ с подстройкой в реальном времени, поддержку Dolby Audio и двухслойные диафрагмы для мощного баса и чистых высоких частот. Шесть микрофонов с ИИ обеспечивают качественную передачу голоса. Время автономной работы достигает 8 часов, с кейсом — 45 часов, а 10-минутная зарядка даёт 2,5 часа воспроизведения. Наушники имеют эргономичный дизайн с жидкими силиконовыми насадками.





Наушники поступят в продажу 4 сентября 2025 года по цене $149,99/€169,99 на официальном сайте Baseus и Amazon в США, Германии и Великобритании. Модели XC1 и XP1 появятся в продаже в ближайшие недели по цене $129,99/€149,99.

На фоне выхода новой серии Baseus конкуренты также обновляют свои предложения: Belkin представила четыре новых наушника SoundForm с активным шумоподавлением и спортивным дизайном, а Huawei выпустила FreeBuds 7i с шумоподавлением до 28 дБ и временем работы до 35 часов.



