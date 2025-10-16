Baseus анонсировала новую систему наружного видеонаблюдения Security X1 Pro Outdoor Dual Camera — первую в мире камеру с двойным независимым слежением на базе искусственного интеллекта. Устройство вышло на Kickstarter.

Security X1 Pro оснащена двумя независимыми 3K-камерами с объективами с углом обзора 125°. Каждая поддерживает моторизованный поворот до 55°, что обеспечивает совокупный охват в 300°. В отличие от обычных однокамерных систем, обе линзы могут отслеживать разные объекты одновременно. Функция Live Cross-Cam AI Tracking позволяет одной камере передавать слежение другой без потери объекта из поля зрения.

Камера поддерживает два режима работы — «патруль» и «дозор». В режиме ожидания обе ИК-сенсорные зоны (PIR) остаются активными, и при обнаружении движения объективы автоматически начинают отслеживание. Также можно задать расписание патрулирования для регулярного сканирования территории.

Security X1 Pro записывает видео в 3K-разрешении, поддерживает 8-кратное цифровое увеличение и дальность обнаружения до 8 метров. Встроенные прожекторы обеспечивают видимость ночью, при этом устройство поддерживает как цветную, так и инфракрасную съёмку. В фирменном приложении можно смотреть трансляцию с обеих камер одновременно в режиме разделённого экрана.

Питание камеры обеспечивается съёмной солнечной панелью и встроенной батареей с автономностью до 150 дней. По заявлению Baseus, 20 минут солнечного света хватает для 24 часов работы. Панель можно установить под любым углом для максимального освещения.





Компания делает акцент на приватности: система использует только локальное хранение данных без облачных сервисов и абонентских платежей. Поддерживается установка microSD-карт до 512 ГБ, а безопасность данных обеспечивается шифрованием AES и RSA.

Камера выполнена в корпусе с защитой от влаги и пыли по стандарту IP65 и выдерживает температуры от -20°C до +50°C. Крепление с трёхосевым шарниром позволяет гибко настраивать положение устройства. Подключение осуществляется по Wi-Fi 2.4 ГГц, а управление возможно через Amazon Alexa и Google Assistant.

С помощью приложения Baseus Security пользователи могут смотреть прямой эфир, просматривать записи событий и получать уведомления о движении. Также реализована функция двусторонней связи — можно говорить через камеру в реальном времени.

Камера Baseus Security X1 Pro уже доступна на Kickstarter. Ранняя цена составляет $149.99 (в комплекте microSD на 32 ГБ), тогда как розничная стоимость составит $279.99. Также предлагаются наборы из двух камер за $289.98 и из четырёх — за $579.96, что позволяет сэкономить до 48%.