В честь своего столетнего юбилея датский производитель Bang & Olufsen представил эксклюзивную серию Centennial Collection, включающую особые варианты наушников Beoplay H100, а также акустических систем Beosound A9 и A5. Отличительной чертой этих юбилейных моделей является ретро-дизайн и использование уникальных отделочных материалов.

Представители компании утверждают, что при создании новинок дизайнеры черпали вдохновение в разных этапах истории бренда. Юбилейная версия наушников Beoplay H100, оснащенная кожаным оголовьем и декоративными дисками из стекла на чашках, выполнена в цветовой гамме, характерной для 70-х годов, при этом основные технические параметры устройства остались прежними.

На каждое устройство из юбилейной коллекции нанесена цитата основателей компании: «Неизменное стремление создавать только лучшее», а также фирменный логотип «B&O Est. 1925».

Специальная версия колонки Beosound A5 отличается от стандартной модели матовой алюминиевой окантовкой и тканевой отделкой, напоминающей винтажные радиоприемники. Техническая составляющая осталась современной: устройство поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth, а также оснащено акустической системой мощностью 280 Вт.

Колонка Beosound A9 отделана тканью Centennial Cadence. Алюминиевый корпус и матовые ножки вызывают ассоциации с устройствами Bang & Olufsen 80-х годов.





Коллекция Centennial уже доступна для приобретения в Европе. Стоимость колонок Beosound A5 и Beoplay A9 составляет 1 500 евро и 4 500 евро (141 120 и 423 360 руб.) соответственно, а цена наушников Beoplay H100 — 1 800 евро (169 350 руб.).