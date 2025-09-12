Новый инструмент Apple для выявления гипертонии одобрен FDA и уже готов к запуску. Функция станет доступна владельцам Apple Watch Series 11, Ultra 3, а также предыдущих моделей Series 10, Series 9 и Ultra 2. Исключение составит только Apple Watch SE 3.

Технология будет доступна с будущей недели сразу в 150 странах и регионах, включая США и Европейский союз, сообщает Bloomberg.





Как работает функция

Инструмент встроен в систему WatchOS 26, релиз которой назначен на понедельник, 15 сентября. После обновления пользователю не нужно будет предпринимать никаких действий. Оптический датчик сердечного ритма в фоновом режиме анализирует данные и выявляет признаки гипертонии — состояния, при котором давление остается стабильно повышенным.

При обнаружении признаков гипертонии часы отправят уведомление с рекомендацией поделиться результатами с врачом.





По данным Apple, гипертония — главный модифицируемый фактор риска инфаркта, инсульта и заболеваний почек. От этого состояния страдают около 1,3 миллиарда взрослых по всему миру, при этом болезнь часто остается незамеченной из-за отсутствия явных симптомов.

Почему это важно

Apple отмечает, что наличие такой функции на часах может стать переломным моментом: пользователи смогут вовремя обратить внимание на проблему и вовлечь врача, даже если ранее гипертония не диагностировалась.





Разработчики подчеркивают, что это одна из тех функций, которую лучше никогда не увидеть в действии. Но при срабатывании оповещения она может буквально спасти жизнь.