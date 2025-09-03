Аналитик Мин-Чи Куо поделился прогнозом о будущих продуктах Apple. По его данным, компания выпустит складной iPhone в 2026 году, за ним последует складной iPad в 2028-м. Кроме того, в 2027 году появится облегчённая версия гарнитуры Vision Pro — устройство Vision Air.

Складные устройства Apple

Согласно отчёту, и iPhone, и iPad будут оснащены ультратонким защитным стеклом, разработанным Corning (производитель Gorilla Glass) совместно с китайской компанией GIS. Такой материал дороже обычного, особенно в случае с iPad из-за площади экрана, поэтому ожидается, что складной планшет будет стоить заметно дороже смартфона.





Куо ранее оценивал цену первого складного iPhone выше $2000. Другой аналитик, Джимми Юн, прогнозировал стоимость в диапазоне $1800–2000.

Vision Air — облегчённая версия Vision Pro

В 2027 году Apple представит гарнитуру Vision Air, которая станет более лёгкой и доступной альтернативой Vision Pro. По данным Куо, новинка будет на 40% легче и более чем на 50% дешевле.





Для сравнения: Vision Pro стоит $3499 и весит 600–650 г. Vision Air должен весить около 400 г и продаваться примерно за $1750.

Аналитик прогнозирует, что в 2027 году Apple сможет отгрузить около 1 млн устройств Vision Air. Для сравнения, текущие поставки Vision Pro остаются ниже 400 тыс. единиц.



