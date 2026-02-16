Производители трекеров для Android Find Hub массово обходят ультраширокополосную связь (UWB): причины простые — невыгодно, слишком фрагментировано и фактически бессмысленно в сумме для большинства покупателей. Пока Apple делает Precision Finding заметной фишкой AirTag, рынок Android-трекеров выбирает громче петь и ярче мигать, а не добавлять дорогую радиочасть, которая будет работать только с небольшим набором телефонов.

Почему Android трекеры не поддерживают UWB

UWB действительно даёт точную навигацию: смартфон считает расстояние и направление до метки, а не просто «где-то рядом». Но для большинства сценариев — чемодан, сумка, рюкзак — Bluetooth уже приводит вас на место; звук и свет трекера закрывают оставшийся разрыв. Производителям приходится решать: платить за UWB-чип, тратить место в конструкции и поднимать цену ради функции, которая пригодится лишь владельцам флагманов с поддержкой UWB.

Ещё сложнее: UWB на Android — головоломка из фрагментации и ограничений. Многие популярные Android-смартфоны не имеют UWB вовсе; у ряда производителей UWB присутствует только в топовых моделях. А Samsung в прошлом искусственно ограничивал доступ к своему UWB-стеку, оставляя часть возможностей только своим аксессуарам. В итоге производителю трекера придётся поддерживать UWB для «кусочка» пользователей одной платформы и при этом пожертвовать совместимостью с другой.

Чем Apple и рынок задали правила

Apple с самого начала реализовала UWB как фирменную фичу AirTag — и не спешит открывать доступ сторонним трекерам. Tile и другие компании пытались оспорить это в суде, но в практической плоскости положение осталось прежним: чтобы работать в рамках сети Find My на обеих платформах, производителю проще ориентироваться на Bluetooth. Разрешать UWB только для AirTag выгодно Apple — и это делает интеграцию UWB в кросс-платформенные устройства экономически нецелесообразной.

На практике это привело к такому раскладу:





AirTag: UWB + тесная интеграция с iPhone, цена $29.99.

Moto Tag: один из немногих Android-трекеров с UWB; Moto Tag 2 тоже получил UWB.

Большинство Android Find Hub трекеров (Pebblebee, Xiaomi и др.): Bluetooth-only, ставка на громкость динамика, яркость светодиодов и цену (~$34.99 у многих моделей).

Pebblebee, один из видимых игроков в сегменте Android Find Hub, прямо говорит, что UWB «добавляет ощутимую стоимость» и что выпуск версии с UWB только для Android и без поддержки iOS «сбил бы с толку покупателей».

«Создание версии, которая включает UWB только на одной платформе (Android), но не на другой (iOS), было бы запутанным для клиентов. UWB-силикон по-прежнему увеличивает цену.» Даниэл Даура, основатель и CEO Pebblebee

Кому выгодно, а кто теряет

Выигрывают в этом раскладе несколько групп: производители недорогих трекеров (экономия на BOM), покупатели, которым важна цена или громкий звук/яркий свет, и Apple — она продаёт AirTag как эксклюзив. Проигрывают владельцы небольших предметов (ключи, кошельки), для которых UWB действительно даёт заметное улучшение поиска, и производители, которые хотели бы предлагать «универсальные» лучшие трекеры, но не могут из-за ограничений платформ и экономики.

Ещё один важный фактор — проникновение UWB в смартфонах. Даже если производитель трекера поставит UWB, реальная база устройств с поддержкой этой функции остаётся небольшой и сконцентрирована в премиуме. Для массового рынка это значит: инвестиции в UWB окупятся очень медленно.

Чем это закончится — прогноз

В ближайшие 1-2 года ничего драматического не изменится: трекеры останутся преимущественно Bluetooth-ориентированными, производители будут улучшать звук, яркость и софт-интеграцию, а единичные UWB-модели будут редкостью и нишевыми. Дальнейшее распространение UWB зависит от трёх вещей: расширения аппаратной поддержки в массовых смартфонах, смены политики Apple или давления регуляторов/судов, и падения стоимости UWB-чипов.

Если один из этих факторов сдвинется серьёзно — например, если UWB появится в большинстве среднебюджетных телефонов или суды заставят Apple открыть возможности — рынок трекеров быстро пересмотрит дизайн и функциональность. Пока же у большинства покупателей простой вопрос: готовы ли вы платить лишние $5-10 за функцию, которую сможет использовать только часть ваших гаджетов?