Онлайн-кинотеатр «Кион» представил интерактивный сериал по мотивам детективного триллера «Резервация» — первой экранизации романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности». Все пять эпизодов доступны эксклюзивно на платформе VK Видео.

Зритель выбирает персонажа и управляет его действиями на протяжении пяти эпизодов

Решения влияют на набор качеств героя и приближают к разгадке тайны аномалии

Интерактивный контент на 185% превосходит обычный блогерский по времени просмотра

Выбор персонажа и влияние на сюжет

Интерактивный сериал погружает зрителя в вымышленный город Тополёво, несколько лет отрезанный от внешнего мира неизвестной аномалией. Пользователь выбирает одного из двух персонажей — Сергея Назарова, пробравшегося в резервацию, чтобы спасти семью, или Шапина, местного жителя, прячущего не один скелет в шкафу. Действиями выбранного героя зритель управляет на протяжении всех пяти эпизодов.

Управляя действиями персонажа, зритель зарабатывает очки, которые формируют уникальный набор качеств. В финале интерактивного сериала пользователь узнаёт, какой была бы главная черта его характера внутри резервации, а также приоткрывает завесу над несколькими тайнами аномалии и становится на шаг ближе к разгадке.

Игра с загадками и тайнами

«Сериал «Резервация» представляет собой одну большую тайну, которая сама по себе соткана из множества других тайн. Загадочная аномалия, в плену которой оказываются герои, обнажает их собственные тайны. Их собственные обнажают общие и так далее. Таким образом, аномалия не просто окутывает городок своим полем, а проявляет аномалию внутри каждого, кто оказался внутри. Интерактивная версия этой истории — это своего рода игра, которая позволяет «поиграть» с этими загадками. С помощью выбора, который делает зритель, приключения героев могут обретать новую интерпретацию и новый смысл, а значит и новые тайны», — комментирует креативный продюсер ON Студии Никита Герфанов.

Вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин отметил востребованность формата:



