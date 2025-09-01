MSI представил свой новый игровой монитор MAG 272QP с диагональю 27 дюймов. Эта модель впервые в линейке бренда использует QD-OLED панель третьего поколения Samsung и включает в себя программные решения для минимизации риска выгорания.

В основе дисплея MSI MAG 272QP лежит OLED-матрица с применением квантовых точек. Разрешение экрана составляет 2560×1440, а частота обновления достигает 500 Гц. Монитор обеспечивает полное покрытие цветового пространства DCI-P3, пиковую яркость до 1000 кд/м², поддержку DisplayHDR True Black 500, VESA ClearMR 21000 и функцию EOTF Boost, которая динамически увеличивает яркость выше максимального уровня без ущерба для визуального качества.





Производитель заявляет о времени отклика в 0,03 мс (GtG). Усовершенствованные алгоритмы защиты от выгорания позволяют настраивать частоту обновления экрана вплоть до 24 часов, а в автоматическом режиме эта процедура выполняется каждые четыре часа.

Коммутационные возможности представлены портами DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 и Type-C. Дополнительно реализованы режимы разделения экрана и «Картинка в картинке», дающие возможность параллельного отображения контента с двух разных источников.





MSI MAG 272QP уже доступен для приобретения по ориентировочной цене 749 долларов (60 170 руб.).