Apple обновила список устаревших устройств на своём сайте, добавив туда три модели ноутбуков. Среди них — последний MacBook Air с компактным 11-дюймовым дисплеем.

Какие устройства потеряли поддержку

В категорию obsolete попали:





MacBook Air (11″, Early 2015)

MacBook Pro (13″, 2017, с 4 портами Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15″, 2017)

Статус «устаревшего» означает, что с момента окончания продаж прошло более семи лет. Apple и авторизованные сервисные центры прекращают их ремонт, хотя в отдельных случаях возможна замена аккумулятора — до 10 лет, при наличии деталей.

Конец 11-дюймовой эпохи

11-дюймовый MacBook Air был снят с производства в октябре 2016 года, когда Apple представила первые MacBook Pro с Touch Bar. Однако попадание модели в список только в 2025 году намекает, что её продажи через реселлеров продолжались как минимум до 2018 года.





Сегодня MacBook Air выпускается в версиях с диагональю 13,6 и 15,3 дюйма. По слухам, компания готовит новый 12,9-дюймовый MacBook на базе процессора A18 Pro от iPhone 16 Pro.

iPhone 8 Plus — в «винтажных»

Apple также перевела в категорию vintage iPhone 8 Plus на 64 и 256 ГБ памяти. Эти смартфоны были представлены в сентябре 2017 года вместе с iPhone X.





Статус «винтажного» присваивается устройствам спустя пять лет после окончания продаж. Их всё ещё можно ремонтировать в сервисах Apple, но только до тех пор, пока есть детали. Через два года такие устройства окончательно переходят в разряд устаревших.