Samsung объявила, что на следующей неделе покажет свою новую линейку премиальной кухонной техники на выставке IFA 2025. Эти устройства созданы с учётом растущего в Европе тренда на открытые кухонные интерьеры. Они помогают создавать атмосферу кафе и делают пространство более просторным.

На выставке в Берлине компания продемонстрирует новые посудомоечные машины, варочные панели, холодильники и стиральные машины. Центральным элементом линейки станет Extractor Induction Hob — индукционная панель с интегрированным сверхтонким вентилятором и вытяжным каналом, установленным под или за рабочей поверхностью. Такая конструкция позволяет устранять дым и запахи без необходимости в подвесной вытяжке.





Extractor Induction Hob оснащена системой Flex Zone Plus, включающей по четыре индукционные катушки в каждой зоне. Это обеспечивает гибкость при размещении кастрюль и сковородок, а также равномерное распределение тепла по большой площади. Панель имеет матовое покрытие, устойчивую к царапинам поверхность и прочное стекло с антиследовым покрытием.

Ещё одна ожидаемая новинка — посудомоечная машина Bespoke AI Dishwasher с функцией Auto Open Door, которая идеально подходит для встроенных кухонных решений. Благодаря автоматическому открыванию дверцы пользователям не нужно устанавливать ручки для мебельных фасадов, что создаёт минималистичный и цельный внешний вид. Кроме того, функция AI Wash определяет уровень загрязнения посуды и подбирает оптимальный цикл мойки.





Европейские кухни всё чаще переходят к минимализму и открытым планировкам: отказ от верхних шкафов и создание больших островных поверхностей. Новая техника Samsung помогает реализовать такие интерьеры, а также обеспечивает повышенную энергоэффективность класса A++.

Посудомоечная машина Bespoke AI Dishwasher и варочная панель Extractor Induction Hob поступят в продажу в Европе в первой половине 2026 года.



