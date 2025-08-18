Компания Xiaomi расширяет линейку умной бытовой техники и готовится к международному запуску нового очистителя воздуха MIJIA Smart Air Purifier 6. Устройство появилось на глобальном сайте бренда с номером модели AC-M25-SC, что подтверждает его скорый выход за пределы Китая.

Пятиступенчатая очистка воздуха и расширенные сенсоры

MIJIA Smart Air Purifier 6 стал преемником модели прошлого года — MIJIA Air Purifier 5. Новый прибор использует пятиступенчатую систему фильтрации, способную удалять пыльцу, запахи и формальдегид.





Система включает угольный фильтр и ультрафиолетовое излучение, а также набор датчиков: температуры и влажности, частиц PM2.5 и PM1, а также пыли. Всё это позволяет более точно оценивать качество воздуха в помещении.

Очиститель имеет компактные размеры — 250 × 250 × 550 мм — и оснащён фронтальным дисплеем для отображения ключевых параметров. Его производительность достигает 443 м³/ч (CADR), что делает модель подходящей для средних и больших помещений.





Дата релиза и цена пока не раскрыты

На данный момент Xiaomi разместила устройство только на глобальном сайте, без указания стоимости и конкретных регионов продаж. По ожиданиям, подробности о цене и старте продаж компания раскроет в ближайшее время.