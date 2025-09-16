Компания Epson анонсировала семь новых принтеров EcoTank, которые поступят в продажу в сентябре. Линейка включает серии ET-2950, ET-3950 и ET-4950, пришедшие на смену моделям ET-2850, ET-3850 и ET-4850. Обновления коснулись дизайна, производительности и удобства использования.

Для семьи и офиса

ET-2950/51/56 — решение для семей с акцентом на надёжную и недорогую печать. Модели поддерживают автоматическую двустороннюю печать.

Экономия и ресурс

По данным Epson, новые принтеры позволяют сократить расходы на печать до 95 % по сравнению с картриджными моделями. Один комплект бутылочек с чернилами заменяет до 63 картриджей, а в комплекте идёт запас чернил сроком до трёх лет.





ET-2950 печатает до 6 600 страниц в чёрно-белом режиме и до 5 500 цветных.

Ресурс моделей: до 50 000 страниц у ET-2950 и до 100 000 страниц у ET-3950/4950.

Скорость и функции

ET-2950 — скорость печати 15 стр./мин. (ч/б) и 8 стр./мин. (цвет).

Все модели оснащены 30-листовым автоподатчиком (ADF) для двустороннего сканирования и копирования, передними резервуарами для заправки с ключ-замком, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi и автоматическим выдвижным лотком.





Экраны различаются: у ET-2950 — дисплей 3,7 см, у ET-3950 — 6,1 см, а у ET-4950 установлен сенсорный экран. Управлять устройствами можно через приложение Epson Smart Panel — для настройки, печати с телефона и диагностики.

Цена и доступность

ET-2950 — от £319,99 / €359,99

Продажи стартуют в сентябре.



