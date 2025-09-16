Компания Epson анонсировала семь новых принтеров EcoTank, которые поступят в продажу в сентябре. Линейка включает серии ET-2950, ET-3950 и ET-4950, пришедшие на смену моделям ET-2850, ET-3850 и ET-4850. Обновления коснулись дизайна, производительности и удобства использования.
Для семьи и офиса
- ET-2950/51/56 — решение для семей с акцентом на надёжную и недорогую печать. Модели поддерживают автоматическую двустороннюю печать.
- ET-3950/56 и ET-4950/56 — ориентированы на домашний офис и малый бизнес. Они получили увеличенную скорость печати, расширенный лоток для бумаги, а также сенсорный экран в версии ET-4950.
Экономия и ресурс
По данным Epson, новые принтеры позволяют сократить расходы на печать до 95 % по сравнению с картриджными моделями. Один комплект бутылочек с чернилами заменяет до 63 картриджей, а в комплекте идёт запас чернил сроком до трёх лет.
- ET-2950 печатает до 6 600 страниц в чёрно-белом режиме и до 5 500 цветных.
- ET-3950 и ET-4950 — до 15 100 страниц в чёрно-белом с дополнительной бутылкой чёрных чернил.
- Замена комплекта чернил обеспечивает до 8 500 чёрно-белых и 6 500 цветных страниц.
Ресурс моделей: до 50 000 страниц у ET-2950 и до 100 000 страниц у ET-3950/4950.
Скорость и функции
- ET-2950 — скорость печати 15 стр./мин. (ч/б) и 8 стр./мин. (цвет).
- ET-3950 и ET-4950 — до 18 стр./мин. (ч/б) и 9 стр./мин. (цвет).
Все модели оснащены 30-листовым автоподатчиком (ADF) для двустороннего сканирования и копирования, передними резервуарами для заправки с ключ-замком, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi и автоматическим выдвижным лотком.
Экраны различаются: у ET-2950 — дисплей 3,7 см, у ET-3950 — 6,1 см, а у ET-4950 установлен сенсорный экран. Управлять устройствами можно через приложение Epson Smart Panel — для настройки, печати с телефона и диагностики.
Цена и доступность
- ET-2950 — от £319,99 / €359,99
- ET-3950/56 — от £439,99 / €499,99
- ET-4950/56 — от £459,99 / €529,99
Продажи стартуют в сентябре.