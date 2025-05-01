На глобальном сайте Xiaomi появилась страница Portable Photo Printer 1S — компактного устройства, печатающего фото напрямую со смартфона. Принтер уже доступен в Китае, и теперь, похоже, грядёт международный релиз. Среди ключевых особенностей — технология ZINK без картриджей и поддержка AR-фото, оживающих через мобильное приложение.

Печать без чернил: как работает ZINK

Xiaomi Portable Photo Printer 1S использует ZINK (Zero Ink) — технологию, при которой цвета проявляются при нагреве специальной бумаги, без использования традиционных чернил.

Фото получаются клейкими — их можно приклеивать на ноутбук, телефон, стену или в альбом.

— их можно приклеивать на ноутбук, телефон, стену или в альбом. В комплекте — 5 листов фотобумаги .

. Стоимость печати, по заявлению Xiaomi, может составлять около 1,98 юаней ($0,27) за фото.

Пока неясно, поддерживает ли устройство ZINK-бумагу от сторонних производителей.

Фото с видео и аудио: как работает AR-функция

Одно из главных отличий принтера — поддержка AR-фото. С помощью приложения Mi Home к каждому отпечатанному снимку можно прикрепить:

до 15 секунд видео ,

, или до 60 секунд аудиоклипа.

После печати фото можно навести смартфон и воспроизвести медиа прямо с картинки.

Также в приложении доступны функции редактирования:

фильтры,

коллажи,

водяные знаки с аватарками или подписями.

Каждому аккаунту доступно до 100 AR-фото.

Подключение, формат и совместимость

Принтер подключается через Bluetooth 5.2 и поддерживает одновременное подключение до трёх устройств. Wi-Fi не требуется.

Поддерживаются форматы:

JPEG

PNG

HEIF

Совместим со смартфонами на Android 8.0+ и iOS 12.0+.

Компактный размер и цена

Размер устройства — всего 82×124×22 мм. Принтер легко помещается в сумку и весит немного, что делает его удобным для путешествий или печати в дороге.

Цены и дата глобального релиза пока не объявлены. В Китае устройство продаётся за 399 юаней (~$55).