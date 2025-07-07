Бренд eufyMake, принадлежащий Anker, официально открыл предзаказы на свой новый текстурный UV-принтер eufyMake E1. Устройство впервые появилось в апреле на платформе Kickstarter, где собрало почти 47 миллионов долларов. Сейчас его можно заказать на официальном сайте бренда по цене 1999 евро, что ниже первоначальной стоимости в 2499 евро.

Главная особенность принтера — технология Amass3D, позволяющая наносить объёмные текстуры на более чем 300 различных материалов. Принтер способен воспроизводить такие эффекты, как мазки кисти, древесная структура или текстура кожи, с глубиной до 5 мм. Это делает его подходящим для кастомных поделок, упаковки и профессионального дизайна.

Устройство поддерживает максимальное разрешение 1440 DPI, обеспечивая высокую детализацию изображений. Технология ColorMaestro отвечает за точную цветопередачу и насыщенность, а UV-чернила делают отпечатки устойчивыми к воде, солнечному свету и физическому износу.

E1 предлагает четыре формата печати: плоский, мини-плоский, ротационный и удлинённый, с возможностью работы с материалами длиной до 10 метров. Принтер оснащён двумя лазерами, камерой для предварительного просмотра и системой автоматического выравнивания, которая обеспечивает точное нанесение на плоские, изогнутые и цилиндрические поверхности.





Система JetClean автоматически очищает печатающие головки, уменьшая риск засоров и упрощая обслуживание. В программное обеспечение встроены инструменты на базе ИИ для удаления фона, создания текстур и стилизации изображений. Кроме того, покупатели получат 12-месячную подписку с доступом к более чем 20 000 готовых шаблонов.