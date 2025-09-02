Компания Dyson выпустила в Китае новый пылесос Pencil Vacuum, который недавно дебютировал и на мировом рынке. Устройство получило ультратонкий цилиндрический корпус диаметром всего 38 мм и оснащено самым компактным и быстрым мотором Dyson. Стоимость новинки — 3999 юаней (~560 долларов). Предзаказы уже открыты на JD.com, а старт свободных продаж намечен на 8 сентября в 10:00 утра.

Лёгкий корпус и компактный мотор

Dyson Pencil Vacuum оснащён мотором, который развивает скорость до 140 000 об/мин. Вес устройства — всего 0,92 кг, а размеры составляют 1160 × 226 × 78 мм, что сопоставимо с массой 13-дюймового ноутбука.





Пылесос разработан для точечной уборки в труднодоступных местах и вокруг мебели.

Характеристики и режимы работы

максимальная мощность всасывания — 55AW (в режиме Boost);

(в режиме Boost); время автономной работы — до 30 минут (в режиме Eco);

(в режиме Eco); время зарядки — 3,5 часа ;

; объём контейнера для мусора — 0,08 л.

Контейнер оборудован воздушной камерой с поршневым механизмом выброса пыли, позволяющим легко очищать его без контакта с мусором.





Система фильтрации и насадки

Dyson заявляет о двухслойной герметичной системе фильтрации, задерживающей 99,99% частиц размером до 0,3 мкм. Прямая система разделения пыли улучшает поток воздуха и снижает риск засоров.

Новый роликовый модуль Fluffycones получил четыре конических щётки и два двойных привода. Щётки предотвращают наматывание волос, а нейлоновые волокна дополнительно защищают от запутывания длинных прядей.





Пылесос поддерживает 360-градусное движение и уборку от края до края с нулевым зазором. В комплект входят:

основной модуль,

два дополнительных аксессуара,

магнитная настенная док-станция для зарядки и хранения.

Умные функции

На корпусе размещён LCD-дисплей, отображающий режим работы, остаток заряда и уведомления о фильтре. Управление режимами (Eco, Medium, Boost) осуществляется одной кнопкой.





Также предусмотрена поддержка приложения MyDyson, которое сообщает о техническом обслуживании и анализирует эффективность уборки.

Другие новинки Dyson

Вместе с Pencil Vacuum компания представила Dyson V8 Cyclone с мощностью всасывания 150AW и сменным аккумулятором, а также обновлённый Dyson Cool CF1 — настольный вентилятор без лопастей.