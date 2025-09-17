Компания Dreame Technology анонсировала новый беспроводной вертикальный пылесос R10S Aqua. Модель среднего ценового сегмента сочетает мощность сухой уборки 20 000 Па и возможность влажной очистки с помощью вращающейся насадки-швабры. По возможностям устройство приближается к премиальным решениям для влажной уборки.

Швабра-насадка для стойких загрязнений

Съёмная насадка оснащена двумя швабрами, которые вращаются со скоростью 116 об/мин. Она позволяет удалять следы домашних животных, жир, кофе или кетчуп. Резервуар объёмом 200 мл и регулировка подачи воды дают пользователю полный контроль над процессом.

Одного заряда аккумулятора хватает на 43 минуты влажной уборки, что позволяет очистить до 300 м² без дозарядки. Благодаря этому отпадает необходимость использовать отдельную швабру или тряпку.

Щётка с подсветкой CelesTect

Многофункциональная щётка пылесоса получила систему подсветки CelesTect, которая делает пыль и мусор заметнее в 16 раз. Это помогает видеть загрязнения в углах, узких проёмах и за мебелью.





Щётка защищена от наматывания волос, ниток и шерсти домашних животных. Регулируемый передний зазор автоматически подстраивается под ковры или твёрдые покрытия, позволяя обходиться без смены насадок. Устройство одинаково эффективно справляется с крупным мусором и глубокой пылью.

Цена и доступность

Пылесос Dreame R10S Aqua уже доступен в официальном онлайн-магазине компании. С 16 по 30 сентября 2025 года модель предлагается по цене 23 990 рублей, после чего стоимость составит 26 990 рублей.



