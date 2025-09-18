18 сентября 2025 года компания Dreame Technology представила новый пылесос H12 Dual FlexReach для влажной и сухой уборки. Устройство получило съемный аккумулятор емкостью 6×4000 мАч, обеспечивающий до 120 минут работы в сухом режиме и 100 минут во влажном, а также мощность всасывания 23 000 Па. Это позволяет эффективно удалять даже стойкие загрязнения.
Шесть функций в одном устройстве
Dreame H12 Dual FlexReach совмещает возможности беспроводного вертикального пылесоса, очистителя ковров, уборщика мягкой мебели, труднодоступных зон и высоких поверхностей. Насадки легко трансформируют устройство: щелевая — для узких мест, комбинированная — для потолков и люстр, а электрощетка с подсветкой выявляет скрытую пыль на мебели.
Система TangleCut с эластичным скребком и металлическими зубцами автоматически удаляет волосы и шерсть с щетки. После уборки пылесос ставится на док-станцию, где щетка промывается горячей водой (90°C) и сушится за 5 или 30 минут, что предотвращает плесень и продлевает срок службы.
Автономность и удобство
Ручка, раскладывающаяся на 180°, позволяет убирать под мебелью с зазором от 14 см. Интеллектуальный режим регулирует мощность всасывания и подачу воды в зависимости от покрытия. Съемный аккумулятор можно заменить на заряженный и продолжить уборку без пауз.
Встроенный экран, голосовые подсказки и управление через приложение Dreamhome делают работу интуитивной. Одного заряда хватает для уборки до 300 м². Влажный режим поддерживает тихий и интеллектуальный варианты, а сухая уборка длится до 60 минут.
Система фильтрации AirGuard задерживает 99,95% частиц, а резервуар для грязной воды вмещает до 700 мл.
Технические характеристики Dreame H12 Dual FlexReach
- Номинальная мощность: 400 Вт
- Сила всасывания: 23 000 Па
- Время работы: до 120 мин (сухая уборка), до 100 мин (влажная уборка)
- Время зарядки: 4 часа
- Вес: 5,4 кг
- Резервуар для грязной воды: 700 мл (вертикально), 450 мл (горизонтально)
- Особенности: подсветка щетки, обнаружение загрязнений, голосовые подсказки
Цена и доступность
Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach уже доступен для покупки в официальном онлайн-магазине компании. Стоимость устройства составляет 57 990 рублей, со скидкой — 52 990 рублей.