18 сентября 2025 года компания Dreame Technology представила новый пылесос H12 Dual FlexReach для влажной и сухой уборки. Устройство получило съемный аккумулятор емкостью 6×4000 мАч, обеспечивающий до 120 минут работы в сухом режиме и 100 минут во влажном, а также мощность всасывания 23 000 Па. Это позволяет эффективно удалять даже стойкие загрязнения.

Шесть функций в одном устройстве

Dreame H12 Dual FlexReach совмещает возможности беспроводного вертикального пылесоса, очистителя ковров, уборщика мягкой мебели, труднодоступных зон и высоких поверхностей. Насадки легко трансформируют устройство: щелевая — для узких мест, комбинированная — для потолков и люстр, а электрощетка с подсветкой выявляет скрытую пыль на мебели.

Система TangleCut с эластичным скребком и металлическими зубцами автоматически удаляет волосы и шерсть с щетки. После уборки пылесос ставится на док-станцию, где щетка промывается горячей водой (90°C) и сушится за 5 или 30 минут, что предотвращает плесень и продлевает срок службы.

Автономность и удобство

Ручка, раскладывающаяся на 180°, позволяет убирать под мебелью с зазором от 14 см. Интеллектуальный режим регулирует мощность всасывания и подачу воды в зависимости от покрытия. Съемный аккумулятор можно заменить на заряженный и продолжить уборку без пауз.





Встроенный экран, голосовые подсказки и управление через приложение Dreamhome делают работу интуитивной. Одного заряда хватает для уборки до 300 м². Влажный режим поддерживает тихий и интеллектуальный варианты, а сухая уборка длится до 60 минут.

Система фильтрации AirGuard задерживает 99,95% частиц, а резервуар для грязной воды вмещает до 700 мл.





Технические характеристики Dreame H12 Dual FlexReach

Номинальная мощность: 400 Вт

Сила всасывания: 23 000 Па

Время работы: до 120 мин (сухая уборка), до 100 мин (влажная уборка)

Время зарядки: 4 часа

Вес: 5,4 кг

Резервуар для грязной воды: 700 мл (вертикально), 450 мл (горизонтально)

Особенности: подсветка щетки, обнаружение загрязнений, голосовые подсказки

Цена и доступность

Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach уже доступен для покупки в официальном онлайн-магазине компании. Стоимость устройства составляет 57 990 рублей, со скидкой — 52 990 рублей.