Apple снова переносит сроки запуска нового устройства линейки Home — «HomePod» с дисплеем, которое позиционируется как гибрид HomePod и iPad. Несмотря на первоначальный анонс на начало 2026 года, инсайдер Kosutami сообщил в соцсетях, что выход гаджета теперь ожидается не раньше осени. Основной причиной задержки называют несовершенство голосового ассистента Siri и отложенные обновления её искусственного интеллекта.

HomePod с экраном — давно ожидаемый продукт, который должен расширить линейку умных домашних устройств Apple за пределы текущих моделей: Apple TV 4K, HomePod и HomePod mini. Первый анонс предполагался ещё в марте 2025 года, но Apple столкнулась с трудностями в развитии Siri, что парализовало запуск. Источники Bloomberg, в частности Марк Гурман, подчёркивают, что аппарат сильно зависит от усовершенствований в искусственном интеллекте Siri, которые теперь сдвигаются на версии iOS 26.5 или даже iOS 27.

Отложенный Siri AI и влияние на HomePod

Задержки с Siri — это не просто вопрос программного обеспечения, а важное влияние на весь экосистемный продукт Apple. Siri с новой технологией Gemini должна значительно улучшить взаимодействие с умным домом, позволяя HomePod работать не просто как динамик с экраном, а как полноценный центр управления с ИИ, который понимает контекст и выполняет сложные сценарии на базе голосовых команд. Без обновлённой Siri Apple не готова выпускать «умный дом» нового поколения.

В то же время Apple продолжает работу над другими умными домашними устройствами: камерой видеонаблюдения и видеодомофоном с поддержкой Face ID. Возможно, компания готовится показать все новинки на сентябрьском мероприятии, посвящённом iPhone 18. Однако отложенный релиз HomePod может разочаровать поклонников, особенно учитывая неопределённость в развитии AI-ассистента.

Конкуренция в сегменте умного дома и риск отставания

Apple пока по-прежнему уступает Amazon и Google в сфере умных домашних устройств, где Alexa и Google Assistant продолжают быстро наращивать функциональность и распространённость. Задержки с новыми возможностями Siri усиливают риск потерять внимание покупателей, готовых к более продвинутому голосовому управлению и интеграции. Apple, будучи компанией с репутацией за качество и продуманность, не идёт на компромиссы, но в быстро меняющейся среде это не гарантирует лидерства.





Также стоит учитывать, что новые функции Siri по части ИИ вызывают высокие ожидания. Пока они откладываются, пользователи могут предпочесть уже проверенные и работающие системы конкурентов. На фоне роста популярности умного дома трудно сохранять значимое преимущество только на имидже бренда.

Что ждать от HomePod с экраном осенью 2026 года

Осенью 2026 года Apple, скорее всего, представит HomePod с экраном, использующий обновлённый, более интеллектуальный Siri. Устройство обещает стать универсальным помощником в доме с расширенными сценариями управления медиа, безопасностью и интеграцией с другими девайсами экосистемы. Однако задержка всё равно оставляет вопросы о том, насколько технология будет соответствовать ожиданиям и сможет ли Apple вернуть лидерство в сегменте «умного дома».