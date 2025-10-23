Объединённая компания Wildberries & Russ приобрела туроператора Fun&Sun у «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сделка оценивается примерно в $200 млн и открывает маркетплейсу путь на рынок туристических услуг, где уже работают Ozon и «Яндекс».

Wildberries выходит на тревел-рынок

Wildberries & Russ (ООО «РВБ») купила одного из крупнейших российских туроператоров Fun&Sun у структур «Севергрупп». Об этом сообщили источники «Известий», близкие к обеим сторонам. Сделка, по их данным, уже закрыта.

Fun&Sun (до 2022 года — «TUI Россия») основана в 2009 году на базе VKO Group и Mostravel как совместное предприятие «Севергрупп» и TUI Group. Компания объединяет около 12 тыс. турагентов, включая франчайзинговую сеть. По данным «Турпомощи», туроператор входит в тройку лидеров отрасли по взносам в фонд персональной ответственности.

В 2024 году выручка юридического лица «ТТ-трэвел» (бренд Fun&Sun) составила 104,4 млрд рублей — на 46% выше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла до 4,9 млрд рублей против убытка в 6,6 млрд в 2023-м.

Сумма сделки, по оценке источников, достигла 15–16 млрд рублей (около $200 млн). С учётом долговая нагрузка компании оценивается в 50–60 млрд рублей.





Что известно о покупателе

РВБ создана в 2024 году как совместное предприятие Wildberries (65%) и группы Russ (35%). Компания объединяет маркетплейс, логистику и рекламные технологии в единую экосистему. По итогам 2024 года оборот структуры в e-commerce превысил 4 трлн рублей (+60% к 2023 году), чистая прибыль — 104 млрд рублей.

В июле 2025-го РВБ зарегистрировала дочернюю компанию «РВБ Трэвел» для работы на туристическом рынке. Её деятельность охватывает туроператорские и агентские услуги, бронирование и экскурсионные программы.

Как Wildberries купила Fun&Sun вписывается в стратегию

В последние месяцы объединённая компания активно расширяет активы. В сентябре она приобрела аэропорт Магаса в Ингушетии, в октябре получила в залог 100% операционной компании сети «Рив Гош» и вошла в приватизацию узбекского почтового оператора UzPost.

Покупка Fun&Sun укладывается в тренд консолидации тревел-рынка. Ранее «Яндекс Путешествия» приобрели сервис «Академ-Онлайн», а «Авито Путешествия» заключили партнёрство с «Аэроклубом».

По словам гендиректора «INFOLine-аналитики» Михаила Бурмистрова, выход Wildberries в туризм логичен: у компании уже есть аудитория, заинтересованная в путешествиях. Использование обезличенных пользовательских данных позволит формировать персонализированные предложения по технологии look-alike, добавил руководитель департамента М&А BGP Capital Иван Пешков.

Кроме того, развитие турбизнеса усилит позиции «Вайлдберриз Банка», который сможет кредитовать клиентов на покупку туров.

Что ждёт рынок

Эксперты считают, что ценовая политика Wildberries способна временно сделать туры доступнее, однако для франчайзи Fun&Sun это может означать снижение маржинальности.

По данным «СберАналитики», за январь–сентябрь 2025 года расходы туристов внутри России достигли 1,4 трлн рублей, число поездок — 123 млн (+3% год к году). С учётом растущего спроса сделка может усилить конкуренцию между крупнейшими игроками рынка.